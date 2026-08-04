226 боєзіткнень на фронті за добу: найважчі бої - на Костянтинівському, Слов’янському та Покровському напрямках, - Генштаб. КАРТА

Загалом упродовж минулої доби, 3 серпня 2026 року, на фронті зафіксовано 226 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли

Учора противник завдав двох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 258 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10712 дронів-камікадзе та здійснив 3251 обстріл населених пунктів та позицій наших військ.

Удари по ворогу

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три пункти управління БпЛА, 11 районів зосередження живої сили та ще один важливий об’єкт російських загарбників.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 1240 осіб. Також знешкоджено п’ять танків, чотири бойові броньовані машини, 55 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, п’ять засобів протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 1792 безпілотні літальні апарати, 379 одиниць автомобільної та одну важку вогнеметну систему.

Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два боєзіткнення із противником, агресор завдав одного авіаудару, скинув одну авіабомбу, здійснив 69 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

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Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Стариця та в бік населених пунктів Ізбицьке, Лиман, Волохівка, Паламарівка.

На Куп’янському напрямку відбулися дві атаки ворога у районі Петропавлівки та в бік Шийківки.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку противник дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у районі Зарічного та в бік населених пунктів Дробишеве, Ставки та Діброва.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 22 рази у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Миколаївки й Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили дві атаки у районі Федорівки Другої та в бік Юрківки.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 35 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр та у бік Новопавлівки.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Котлине, Удачне, Новомиколаївка та в бік населених пунктів Нове Шахове, Шевченко, Матяшеве, Василівка, Мирне, Новопідгородне", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

На Олександрівському напрямку ворог здійснив дві атаки у бік населеного пункту Калинівське.

Як інформує Генштаб, на Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 13 атак у бік населених пунктів Воздвижівка, Староукраїнка, Гуляйпільське, Цвіткове, Чарівне та у районі Залізничного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районі населеного пункту Плавні та у бік Новояковлівки.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту.