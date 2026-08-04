Повторные удары по судам на Николаевщине направлены на создание пропагандистской картинки для российской аудитории, - ВМС

В последнее время российские войска вновь наносят удары по судам, которые уже длительное время стоят в портах Николаевской области. Такие атаки не имеют военной целесообразности и направлены на создание пропагандистского эффекта для внутренней аудитории РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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По его словам, оккупанты во второй и третий раз атакуют суда, которые уже давно заброшены или годами находятся в портах Николаевской области.

"К сожалению, сейчас у них сложилась такая тенденция: наносить второй и третий удары по тем судам, которые уже заброшены или стоят в порту уже не первый год. На самом деле военной целесообразности в этом в принципе нет никакой", - отметил Плетенчук.

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Атаки преследуют пропагандистскую цель

Представитель ВМС пояснил, что такими ударами Россия пытается создать впечатление якобы успешного поражения украинской логистики.

В то же время он обратил внимание, что даже в российском Z-сообществе начали ставить под сомнение целесообразность таких атак. Ведь российская пропаганда уже несколько лет утверждает, что суда в портах Николаева заблокированы, а морские поставки якобы не осуществляются.

"Любой адекватный человек понимает, что доставлять что-либо по морю в Николаев выглядит, как минимум, странно", - подчеркнул Плетенчук.

Удары по судам в портах Николаевской области

В последнее время российские войска вновь атакуют гражданские суда, которые остаются заблокированными в портах Николаевской области еще с начала полномасштабного вторжения. Речь идет о торговых судах, которые не выполняют рейсы и годами стоят у причалов или на якорных стоянках из-за ситуации с безопасностью.

По данным Администрации морских портов Украины, в ночь на 27 июля 2026 года под удар попали именно такие суда. В результате атаки один человек погиб, еще несколько получили ранения. В АМПУ подчеркнули, что эти суда не осуществляли никаких коммерческих операций, поэтому их поражение не имеет военной целесообразности и является сознательным ударом по гражданскому судоходству.

29 и 30 июля враг не прекращал обстрелы Николаевской области. В Николаеве под удар попала портовая инфраструктура. Повреждены складское помещение и крыша многоквартирного дома. По предварительным данным, пострадавших нет.

Утром 1 августа российские войска нанесли удар беспилотником типа Shahed по портовой инфраструктуре Николаевского района. В результате атаки повреждено гражданское судно.

В воскресенье, 2 августа, оккупанты дважды атаковали "шахедами" портовую инфраструктуру в Николаевском районе, в результате чего были повреждены два гражданских судна.

3 августа Россия вновь атаковала портовую инфраструктуру Николаевского района дронами Shahed. Повреждения получили еще два гражданских судна, находившиеся в порту. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.