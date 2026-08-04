Повторні удари по суднах на Миколаївщині спрямовані на створення пропагандистської картинки для російської аудиторії, - ВМС

Російські війська останнім часом повторно завдають ударів по суднах, які вже тривалий час стоять у портах Миколаївської області. Такі атаки не мають військової доцільності та спрямовані на створення пропагандистського ефекту для внутрішньої аудиторії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, окупанти вдруге й утретє атакують судна, які вже давно покинуті або роками перебувають у портах Миколаївщини.

"На жаль, зараз в них така тенденція пішла: завдавати вдруге і втретє удари по тих суднах, які вже покинуті або ті, які стоять вже не перший рік в порту. Насправді військової доцільності в цьому в принципі немає ніякої", – зазначив Плетенчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія атакувала Миколаївщину: загинула 89-річна жінка, серед постраждалих - двоє дітей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Атаки мають пропагандистську мету

Речник ВМС пояснив, що такими ударами Росія намагається створити враження нібито успішного ураження української логістики.

Водночас він звернув увагу, що навіть у російській Z-спільноті почали ставити під сумнів доцільність таких атак. Адже російська пропаганда вже кілька років стверджує, що судна в портах Миколаєва заблоковані, а морське постачання нібито не здійснюється.

"Будь-яка адекватна людина розуміє, що доставляти щось морем у Миколаїв виглядає щонайменше дивно", – наголосив Плетенчук.

Удари по суднах в портах Миколаївщині

Останнім часом російські війська повторно атакують цивільні судна, які залишаються заблокованими в портах Миколаївської області ще з початку повномасштабного вторгнення. Йдеться про торговельні судна, що не виконують рейсів і роками стоять біля причалів або на якірних стоянках через безпекову ситуацію.

За даними Адміністрації морських портів України, у ніч на 27 липня 2026 року під удар потрапили саме такі судна. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще кілька зазнали поранень. В АМПУ наголосили, що ці судна не здійснювали жодних комерційних операцій, тому їхнє ураження не має військової доцільності й є свідомим ударом по цивільному судноплавству.

29 та 30 липня ворог не припиняв обстрілів Миколаївщини. У Миколаєві під удар потрапила портова інфраструктура. Пошкоджено складське приміщення та дах багатоквартирного будинку. За попередніми даними, постраждалих немає.

Зранку 1 серпня російські війська завдали удару безпілотником типу Shahed по портовій інфраструктурі Миколаївського району. Унаслідок атаки пошкоджено цивільне судно.

У неділю, 2 серпня, окупанти двічі атакували "шахедами" портову інфраструктуру у Миколаївському районі, внаслідок чого пошкоджені два цивільні судна.

3 серпня Росія знову атакувала портову інфраструктуру Миколаївського району дронами Shahed. Пошкоджень зазнали ще два цивільні судна, які перебували в порту. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.