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Новости Бывшие осужденные в ВСУ
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Мобилизованные осужденные получили больше прав на отпуска, перевод и освобождение, - Минобороны

Больше прав для бывших заключенных в ВСУ: что изменилось?

Бывшие осужденные, поступившие на военную службу по контракту после условно-досрочного освобождения, получили больше прав на отпуска, перевод и увольнение.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Согласно закону, подписанному президентом Зеленским, военнослужащие:

  • получили право на ежегодный отпуск до 15 дней - после года службы и прекращения административного надзора;
  • смогут переводиться между подразделениями ВСУ после года службы;
  • после ранения или болезни смогут переводиться в подразделения обеспечения независимо от срока службы;
  • получили новые основания для увольнения со службы - в частности, по инвалидности вследствие ранения или после освобождения из плена.

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Что предшествовало?

  • В мае 2026 года сообщалось, что более 12 тысяч заключенных вступили в ряды ВСУ.
  • По данным Минюста, по состоянию на апрель 2026 годаболее 200 женщин были условно-досрочно освобождены из-под стражи для дальнейшего прохождения военной службы.

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Автор: 

Минобороны (9990) военнослужащие (6830) заключенные (518)
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