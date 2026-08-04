Мобилизованные осужденные получили больше прав на отпуска, перевод и освобождение, - Минобороны

Бывшие осужденные, поступившие на военную службу по контракту после условно-досрочного освобождения, получили больше прав на отпуска, перевод и увольнение.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Согласно закону, подписанному президентом Зеленским, военнослужащие:

получили право на ежегодный отпуск до 15 дней - после года службы и прекращения административного надзора;

смогут переводиться между подразделениями ВСУ после года службы;

после ранения или болезни смогут переводиться в подразделения обеспечения независимо от срока службы;

получили новые основания для увольнения со службы - в частности, по инвалидности вследствие ранения или после освобождения из плена.

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Что предшествовало?

В мае 2026 года сообщалось, что более 12 тысяч заключенных вступили в ряды ВСУ.

По данным Минюста, по состоянию на апрель 2026 годаболее 200 женщин были условно-досрочно освобождены из-под стражи для дальнейшего прохождения военной службы.

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