Мобилизованные осужденные получили больше прав на отпуска, перевод и освобождение, - Минобороны
Бывшие осужденные, поступившие на военную службу по контракту после условно-досрочного освобождения, получили больше прав на отпуска, перевод и увольнение.
Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Согласно закону, подписанному президентом Зеленским, военнослужащие:
- получили право на ежегодный отпуск до 15 дней - после года службы и прекращения административного надзора;
- смогут переводиться между подразделениями ВСУ после года службы;
- после ранения или болезни смогут переводиться в подразделения обеспечения независимо от срока службы;
- получили новые основания для увольнения со службы - в частности, по инвалидности вследствие ранения или после освобождения из плена.
Что предшествовало?
- В мае 2026 года сообщалось, что более 12 тысяч заключенных вступили в ряды ВСУ.
- По данным Минюста, по состоянию на апрель 2026 годаболее 200 женщин были условно-досрочно освобождены из-под стражи для дальнейшего прохождения военной службы.
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