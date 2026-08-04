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Мобілізовані засуджені отримали більше прав на відпустки, переведення та звільнення, - Міноборони
Колишні засуджені, які пішли на військову службу за контрактом після умовно-дострокового звільнення, отримали більше прав на відпустки, переведення та звільнення.
Про це розповіли у Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Згідно із законом, який підписав президент Зеленський, військові:
- отримали право на щорічну відпустку до 15 днів — після року служби та припинення адміннагляду;
- зможуть переводитися між підрозділами ЗСУ після року служби;
- після поранення чи хвороби зможуть переводитися до підрозділів забезпечення незалежно від строку служби;
- отримали нові підстави для звільнення зі служби — зокрема через інвалідність унаслідок поранення або після звільнення з полону.
Що передувало?
- У травні 2026 року повідомлялось, що понад 12 тисяч ув’язнених долучилися до лав ЗСУ.
- За даними Мін'юсту, станом на квітень 2026 року понад 200 жінок умовно-достроково звільнили з ув’язнення для подальшого проходження військової служби.
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