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Новини Колишні засуджені в ЗСУ
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Мобілізовані засуджені отримали більше прав на відпустки, переведення та звільнення, - Міноборони

Більше прав для колишніх в’язнів у ЗСУ: що змінилося?

Колишні засуджені, які пішли на військову службу за контрактом після умовно-дострокового звільнення, отримали більше прав на відпустки, переведення та звільнення.

Про це розповіли у Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Згідно із законом, який підписав президент Зеленський, військові:

  • отримали право на щорічну відпустку до 15 днів — після року служби та припинення адміннагляду;
  • зможуть переводитися між підрозділами ЗСУ після року служби;
  • після поранення чи хвороби зможуть переводитися до підрозділів забезпечення незалежно від строку служби;
  • отримали нові підстави для звільнення зі служби — зокрема через інвалідність унаслідок поранення або після звільнення з полону.

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Що передувало?

  • У травні 2026 року повідомлялось, що понад 12 тисяч ув’язнених долучилися до лав ЗСУ.
  • За даними Мін'юсту, станом на квітень 2026 року понад 200 жінок умовно-достроково звільнили з ув’язнення для подальшого проходження військової служби.

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Міноборони (7239) військовослужбовці (5224) в’язні (337)
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