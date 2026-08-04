В Дружковке FPV-дрон РФ убил двух мужчин

В Дружковке Донецкой области вследствие удара вражеского FPV-дрона погибли двое мужчин, ещё четверо человек получили ранения вследствие обстрела в поселке Беленкое.

Об этом "Укринформу" сообщили в прокуратуре Донецкой области, пишет Цензор.НЕТ.

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Атаки FPV-дроном и обстрелы из РСЗО

"Сегодня российские оккупанты с помощью FPV-дрона атаковали Дружковку — средство поражения попало на территорию частного домовладения. Телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получили двое мужчин, 55 и 68 лет", — заявили в прокуратуре.

Также сегодня утром обстрелу подвергся поселок Беленкое. Оккупанты применили реактивную систему залпового огня "Ураган".

Вследствие атаки ранения получили четверо гражданских лиц. Среди них трое мужчин в возрасте 50, 52 и 62 лет и 55-летняя женщина.

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"У троих мужчин в возрасте 50, 52 и 62 лет и 55-летней местной жительницы диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения и резаная рана", — сообщили в ведомстве.

По информации прокуратуры, в поселке повреждены 22 частных домовладения.

По этим фактам начаты досудебные расследования по частям первой и второй статьи 438 Уголовного кодекса Украины "Военные преступления".

За прошедшие сутки российские войска продолжили массированные обстрелы Донецкой и Харьковской областей. Вследствие атак есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены жилые дома и повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

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