У Дружківці FPV-дрон РФ вбив двох чоловіків

У Дружківці Донецької області внаслідок удару ворожого FPV-дрона загинули двоє чоловіків, ще четверо людей поранені через обстріл у селищі Біленьке.

Про це Укрінформу повідомили у прокуратурі Донецької області, пише Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Атаки FPV-дроном і обстріли з РСЗВ

"Сьогодні російські окупанти за допомогою FPV-дрона атакували Дружківку — засіб ураження влучив на територію приватного домоволодіння. Тілесні ушкодження, несумісні з життям, дістали двоє чоловіків, 55 й 68 років", — заявили у прокуратурі.

Також сьогодні вранці обстрілу зазнало селище Біленьке. Окупанти застосували реактивну систему залпового вогню Ураган.

У результаті атаки поранення дістали четверо цивільних. Серед них троє чоловіків віком 50, 52 і 62 роки та 55-річна жінка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія перетворила FPV-дрони на інструмент терору цивільних: майже 7 тисяч постраждалих, 967 загиблих, - прокуратура

"У трьох чоловіків віком 50, 52 й 62 роки та 55-річної місцевої жительки діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення і різану рану", — повідомили у відомстві.

За інформацією прокуратури, у селищі пошкоджено 22 приватні домоволодіння.

За цими фактами розпочато досудові розслідування за частинами першою та другою статті 438 Кримінального кодексу України воєнні злочини.

Протягом минулої доби російські війська продовжили масовані обстріли Донецької та Харківської областей. Внаслідок атак є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйновані житлові будинки та пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський FPV-дрон влучив в екіпаж патрульних у Краматорську, один поліцейський поранений. ФОТО