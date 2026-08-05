259 боевых столкновений за сутки на фронте: РФ массированно штурмует Покровское и Константиновское направления, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки, 4 августа 2026 года, на фронте было зафиксировано 259 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением двух ракет и 89 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 295 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 709 дронов-камикадзе и осуществили 3214 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Артиллерийским обстрелам со стороны врага подверглись населенные пункты Коренек, Бунякино, Рыжевка, Яструбино, Степановка, Уланово, Пустогород и Безсаловка Сумской области. Кроме того, авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Сумы и Новые Вирки Сумской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения живой силы противника, пять артиллерийских систем и два пункта управления беспилотными летательными аппаратами.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1130 человек. Также были уничтожены пять танков, пять боевых бронированных машин, 65 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 10 наземных робототехнических комплексов, 1715 беспилотных летательных аппаратов, 449 единиц автомобильной и три единицы специальной техники противника.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отразили три вражеских штурма. В то же время агрессор нанёс два авиационных удара с применением четырех управляемых авиабомб и осуществил 63 обстрела позиций наших войск и населённых пунктов, в том числе два - с применением реактивных систем залпового огня.

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Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 23 атаки противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Старицы, Лимана, Избицкого и Казачьей Лопани, а также в направлениях Ковалевки, Охримовки, Черного, Хатнего, Митрофановки и Иващино.

На Купянском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты 14 раз атаковали в районах Лимана, Дибровы, Озерного и Ставков, а также в направлениях Чернещины, Ольговки, Шейковки и Дробышево.

На Славянском направлении противник совершил 19 штурмовых действий в районах Закитного, Кривой Луки и Разниковки, а также в направлениях Рай-Александровки и Пискуновки.

На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в направлениях населенных пунктов Федоровка Вторая, Никифоровка и Марково.

Также отмечается, что на Константиновском направлении зафиксировано 22 атаки. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки, Ильиновки и Иванополья, а также в направлениях Новоселовки и Новопавловки.

"Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники отразили 27 атак. Враг проявлял активность в районах Родинского и Котлино, а также осуществлял штурмы в направлениях Новоалександровки, Торецкого, Шахово, Софиевки, Черниговки, Ганновки, Нового Донбасса, Доброполья, Шевченко, Васильевки, Удачного и Новоподогородного", — говорится в сообщении.

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Обстановка на Юге

Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении захватчики совершили три атаки в направлении населенных пунктов Новогеоргиевка, Рыбное и Поддубное.

На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали 16 раз. Враг пытался продвинуться в районах Гуляйпольского, Зализнычного и Горького, а также в направлениях Воздвижевки, Цветкового, Рождественки, Ровного, Староукраинки, Чаривного и Егоровки.

На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в направлениях Белогорья, Павловки и Плавней.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.