259 боєзіткнень за добу на фронті: РФ масовано штурмує Покровський і Костянтинівський напрямки, - Генштаб

Загалом упродовж минулої доби, 4 серпня 2026 року, на фронті було зафіксовано 259 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 89 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 709 дронів-камікадзе та здійснили 3214 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Кореньок, Бунякине, Рижівка, Яструбине, Степанівка, Уланове, Пустогород та Безсалівка Сумської області. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Суми та Нові Вирки Сумської області.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили противника, п’ять артилерійських систем та два пункти управління безпілотних літальних апаратів.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 1130 осіб. Також знешкоджено п’ять танків, п’ять бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 10 наземних робототехнічних комплексів, 1715 безпілотних літальних апаратів, 449 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога.

Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили три ворожі штурми. Водночас агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням чотирьох керованих авіабомб та здійснив 63 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

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Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 23 атаки противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці, Лимана, Ізбицького та Козачої Лопані, а також у напрямках Ковалівки, Охрімівки, Чорного, Хатнього, Митрофанівки та Іващиного.

На Куп’янському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти 14 разів атакували в районах Лимана, Діброви, Озерного та Ставків, а також у напрямках Чернещини, Ольгівки, Шийківки та Дробишевого.

На Слов’янському напрямку противник здійснив 19 штурмових дій у районах Закітного, Кривої Луки та Різниківки, а також у напрямках Рай-Олександрівки та Пискунівки.

На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували у напрямках населених пунктів Федорівка Друга, Никифорівка та Маркове.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку зафіксовано 22 атаки. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки та Іванопілля, а також у напрямках Новоселівки та Новопавлівки.

"Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 27 атак. Ворог виявляв активність у районах Родинського та Котлиного, а також здійснював штурми у напрямках Новоолександрівки, Торецького, Шахового, Софіївки, Чернігівки, Ганнівки, Нового Донбасу, Добропілля, Шевченка, Василівки, Удачного та Новопідгородного", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

Як інформує Генштаб, на Олександрівському напрямку загарбники здійснили три атаки у напрямках населених пунктів Новогеоргіївка, Рибне та Піддубне.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 16 разів атакували. Ворог намагався просунутися в районах Гуляйпільського, Залізничного та Гіркого, а також у напрямках Воздвижівки, Цвіткового, Різдвянки, Рівного, Староукраїнки, Чарівного та Єгорівки.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у напрямках Білогір'я, Павлівки та Плавнів.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.