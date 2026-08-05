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Новости Дело Дубинского
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Бывший "слуга народа" Дубинский, вероятно из СИЗО, принял участие в заседании комитета ВР

Бывший депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский принял участие в заседании комитета Верховной Рады. Вероятно, он выступил по видеосвязи из СИЗО.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Впервые за долгое время (похоже, из СИЗО) к заседанию налогового комитета подключился до сих пор являющийся членом комитета Дубинский", — рассказал парламентарий.

Дубинский из СИЗО принимал участие в заседании комитета ВР

Читайте: Апелляционный суд отменил возможность залога для подозреваемого в государственной измене нардепа Дубинского, — Офис генпрокурора

Дело Дубинского

  • Напомним, что в ноябре 2023 года СБУ сообщила Дубинскому о подозрении в государственной измене. По данным следствия, он входил в состав созданной российской разведкой в 2016 году преступной организации, в которую впоследствии также вошли двое народных депутатов Украины, сотрудник Генеральной прокуратуры и другие лица.
  • В частности, у Дубинского был позывной "Буратино", он вел информационно-подрывную деятельность в интересах РФ и распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве Украины. Для распространения пророссийских нарративов он участвовал в публичных мероприятиях.
  • Помимо него в состав вражеской группы входили экс-депутат Андрей Деркач и экс-прокурор Константин Кулик, которые скрываются от правосудия за рубежом.
  • Уже на следующий день Печерский районный суд Киева избрал Дубинскому меру пресеченияв виде содержания под стражей без права внесения залога.
  • В свою очередь Дубинский отвергает новые обвинения со стороны ГБР и прокуратуры и напоминает, что по его заявлению НАБУ ведет два расследования против руководства ГБР Сухачева и Удовиченко в сговоре с заместителем Офиса Президента Татаровым.
  • В декабре 2024 года Дубинский был признан виновным в административном правонарушении, связанном с коррупцией, и на него был наложен штраф.
  • В сентябре 2024 года генеральный прокурор подписал уведомление о новом и изменении ранее сообщённого подозрения действующему народному депутату Украины Александру Дубинскому в организации незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенной повторно (ч. 2 ст. 332 УК Украины). Также о подозрении сообщено бывшему помощнику народного депутата, который занимает должность председателя общественной организации.
  • В январе 2025 года дело в отношении народного депутата Александра Дубинского и его бывшего помощника по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу направлено в суд.
  • 5 мая 2026 года Дубинскому было предъявлено подозрение по статье о государственной измене.

Читайте: "Зеленского президентом сделал Кремль", — "слуга народа" Дубинский

Автор: 

ВР (28330) СИЗО (1420) Дубинский Александр (436) Железняк Ярослав (640)
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Топ комментарии
+23
Не держава, а дурдом. Ще деркача підключіть.
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05.08.2026 11:24 Ответить
+13
Лице зеленої шобли
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05.08.2026 11:24 Ответить
+10
не факт що його не підключають
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05.08.2026 11:25 Ответить

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