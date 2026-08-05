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Бывший "слуга народа" Дубинский, вероятно из СИЗО, принял участие в заседании комитета ВР
Бывший депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский принял участие в заседании комитета Верховной Рады. Вероятно, он выступил по видеосвязи из СИЗО.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Впервые за долгое время (похоже, из СИЗО) к заседанию налогового комитета подключился до сих пор являющийся членом комитета Дубинский", — рассказал парламентарий.
Дело Дубинского
- Напомним, что в ноябре 2023 года СБУ сообщила Дубинскому о подозрении в государственной измене. По данным следствия, он входил в состав созданной российской разведкой в 2016 году преступной организации, в которую впоследствии также вошли двое народных депутатов Украины, сотрудник Генеральной прокуратуры и другие лица.
- В частности, у Дубинского был позывной "Буратино", он вел информационно-подрывную деятельность в интересах РФ и распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве Украины. Для распространения пророссийских нарративов он участвовал в публичных мероприятиях.
- Помимо него в состав вражеской группы входили экс-депутат Андрей Деркач и экс-прокурор Константин Кулик, которые скрываются от правосудия за рубежом.
- Уже на следующий день Печерский районный суд Киева избрал Дубинскому меру пресеченияв виде содержания под стражей без права внесения залога.
- В свою очередь Дубинский отвергает новые обвинения со стороны ГБР и прокуратуры и напоминает, что по его заявлению НАБУ ведет два расследования против руководства ГБР Сухачева и Удовиченко в сговоре с заместителем Офиса Президента Татаровым.
- В декабре 2024 года Дубинский был признан виновным в административном правонарушении, связанном с коррупцией, и на него был наложен штраф.
- В сентябре 2024 года генеральный прокурор подписал уведомление о новом и изменении ранее сообщённого подозрения действующему народному депутату Украины Александру Дубинскому в организации незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенной повторно (ч. 2 ст. 332 УК Украины). Также о подозрении сообщено бывшему помощнику народного депутата, который занимает должность председателя общественной организации.
- В январе 2025 года дело в отношении народного депутата Александра Дубинского и его бывшего помощника по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу направлено в суд.
- 5 мая 2026 года Дубинскому было предъявлено подозрение по статье о государственной измене.
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