Бывший "слуга народа" Дубинский, вероятно из СИЗО, принял участие в заседании комитета ВР

Бывший депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский принял участие в заседании комитета Верховной Рады. Вероятно, он выступил по видеосвязи из СИЗО.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Впервые за долгое время (похоже, из СИЗО) к заседанию налогового комитета подключился до сих пор являющийся членом комитета Дубинский", — рассказал парламентарий.

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Дело Дубинского

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