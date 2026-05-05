Бывшему "слуге народа" Дубинскому сообщили о новом подозрении в госизмене, - ГБР

Дело Дубинского: нардепу сообщили о новом подозрении в госизмене

Народному депутату Александру Дубинскому сообщили о новом подозрении в государственной измене.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Отмечается, что даже находясь в СИЗО, он продолжал активную антиукраинскую пропаганду.

"Следствие установило, что нардеп, которого обвиняют в государственной измене и который в настоящее время находится под стражей, наладил механизм и продолжал активную антигосударственную информационную пропаганду даже из СИЗО. По заключению лингвистико-психологической экспертизы, его публикации в Telegram, Facebook и YouTube наносят ущерб государственной и информационной безопасности Украины.

Коммуникацию он осуществлял во время встреч с адвокатами, когда депутат пользовался ноутбуками без доступа к Интернету, которые последние приносили якобы для работы. На них он готовил тексты, записывал видео и хранил материалы, а также оставлял инструкции, что, где и как публиковать", - говорится в сообщении.

После выхода из СИЗО адвокаты подключались к сети и передавали подготовленный контент человеку, который администрировал информационные ресурсы Дубинского.

По данным Бюро, речь идет о гражданской супруге нардепа, которая в настоящее время находится в Барселоне.

"В 2021–2022 годах она и мать нардепа приобрели в столице Каталонии две квартиры общей стоимостью почти 400 тысяч евро. Подавляющее большинство средств поступало от гражданок РФ, по предварительным данным - матери и дочери. Младшая из них окончила престижный московский университет, выпускники которого активно отбираются для работы в Службе внешней разведки РФ. Также некоторое время она работала в администрации президента России. Следствие отдельно будет проверять эти обстоятельства", - заявили в ГБР.

В настоящее время суд рассматривает предыдущее дело о государственной измене. 

В то же время по вновь выявленным фактам антиукраинской деятельности народному депутату инкриминируют государственную измену.

То есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб государственной и информационной безопасности Украины путем оказания иностранному государству, иностранной организации и их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, совершенное в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины)

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Дело Дубинского

Напомним, что в ноябре 2023 года СБУ сообщила Дубинскому о подозрении в государственной измене. По данным следствия, он входил в состав созданной российской разведкой в 2016 году преступной организации, в которую впоследствии также вошли двое народных депутатов Украины, сотрудник Генеральной прокуратуры и другие лица.

В частности, Дубинский имел позывной "Буратино", он осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу РФ и распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве Украины. Для распространения пророссийских нарративов он участвовал в публичных мероприятиях.

Кроме него, в состав вражеской группы входили экс-нардеп Андрей Деркач и экс-прокурор Константин Кулик, которые скрываются от правосудия за рубежом.

На следующий же день Печерский районный суд Киева избрал Дубинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В свою очередь, Дубинский отвергает новые обвинения со стороны ГБР и прокуратуры и напоминает, что по его заявлению НАБУ ведет два расследования против руководства ГБР Сухачева и Удовиченко в сговоре с заместителем Офиса Президента Татаровым.

В декабре 2024 года Дубинский был признан виновным в административном правонарушении, связанном с коррупцией, и на него был наложен штраф.

В сентябре 2024 года генеральный прокурор подписал уведомление о новом и изменении ранее сообщенного подозрения действующему народному депутату Украины Александру Дубинскому в организации незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенной повторно (ч. 2 ст. 332 УК Украины). Также о подозрении сообщено бывшему помощнику нардепа, который работает председателем общественной организации.

В январе 2025 года дело в отношении нардепа Александра Дубинского и его бывшего помощника по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу направлено в суд.

государственная измена (1672) ГБР (3394) Дубинский Александр (430)
А що то за СІЗО таке, що можна сидячи в ньому за дерзраду, дотриндітись у ютюбі до ще однієї держзради?
05.05.2026 15:12 Ответить
Як там мама? Як та швидкість? А отой його собачий рот йому вже виїб..ли?
05.05.2026 15:03 Ответить
Це той, що на Порошенка гнав на говноплюсах? А говноплюсам коли підозра буде?
05.05.2026 15:13 Ответить
Мама в шоці
05.05.2026 19:56 Ответить
Чому- колишньому?
05.05.2026 15:04 Ответить
Раз пред'явив нову кинули, значить нічогісінько немає. Ідут по канві, яку сплів Татарова.
05.05.2026 15:05 Ответить
ноутбук приносять в СІЗО підозрюваному в зраді ? )

Zельоний кінчений сюр
05.05.2026 15:09 Ответить
Там йому до камери начасі вже й адвокатів додати..
05.05.2026 15:28 Ответить
В нього там наче ще й окреміа передача була "дубінізми"... Пам'ятаю як тутешнім зебілам заходило...
06.05.2026 13:24 Ответить
Це той, що на Порошенка гнав на говноплюсах? А говноплюсам коли підозра буде?
І понеслось. До речі, про влучання кудись за вчорашню ніч вже кількох "фланінгів" доповів не хто небудь, а сам главначпупс. Раніше такого не було, а тут доповідає, немов сам має аідношення до тих "фламінг". Чи таки має? Ну, тоді взагалі усе зрозуміло - якого "вови" той будиночок. Не зрозуміло тільки, н@хєра він йому, вже ж має віллу в Італії
05.05.2026 15:20 Ответить
Це як у грі "Монополія": потрібно поставити "мезон" (будинок) у кожній клітинці...
05.05.2026 16:09 Ответить
Подейкують, у "вови" взагалі не лишилося нерухомості в Україні. Він тут не планує жити.
05.05.2026 16:18 Ответить
Так от хто такий "Вова"
05.05.2026 15:20 Ответить
Ну всім же ясно, що Парашенка!
05.05.2026 16:11 Ответить
Адвоката Дубінського чому не бере за жабри СБУ? Він же був спільником у злодіянні.По-друге,це один із сотень залучених до політичної боротьби членів "Слуга народа" ЗЕленським.Це шобло де подавляючи більшість дебіли,корупціонери,зрадники.
05.05.2026 15:28 Ответить
Ну от, порівняйте як сиділи Дубінскій і Червінський.
05.05.2026 15:32 Ответить
"Слідство встановило, що нардеп, якого...".
Треба хоч би один факт навести,що встановило,а читачі самі розберуться,де правда,а де вигадки.
Можна не сумніватись,що незабаром те саме скажуть і про Богдана.
А ці люди були з найближчого оточення найвеличнішого,яких він потім "зробив", промінявши їх на одного козиря і всім іншим в науку,щоб не дуже старалися.
05.05.2026 15:37 Ответить
Ну то й що, що "ці люди були з найближчого оточення"?
От якими ж близькими були і тов. Яґода", і тов. Єжов до тов. Сталіна (про тов. Бєрію вже взагалі мовчу), а виявилися "враґамі нарота"...
05.05.2026 16:15 Ответить
" і всім іншим в науку,щоб не дуже старалися".
05.05.2026 18:00 Ответить
відовод очей. А цим, шо казали "прі Вове нам нічіво нє грозіт" - будете шось робити чи нє?
05.05.2026 15:41 Ответить
ТАм в нього тих підозр вже набилось на два пожиттєвих - може вже до суду?
05.05.2026 15:48 Ответить
Якщо його ще пару років протримають під вартою то якраз до вироку на біжить увесь можливий строк....
05.05.2026 15:52 Ответить
Звісно я не прихильник цієї шістки деркача, але де свобода слова при режимі Зеленського?
05.05.2026 16:05 Ответить
А яку кількість державних зрад можна інкрементувати одній особі?
05.05.2026 16:12 Ответить
"інкрементувати" можна скільки влізе...
05.05.2026 16:17 Ответить
Про оголошення підозр так пафосно звітують, видають це за звершення, наче громадяни узагалі не розуміють, що результат лише після набрання законної сили вироком суду. То довгий та тернистий шлях, під час якого, так трапляється, що підозри "випаровуються". Найскоріше, банально, "сісти" за крадіжку, повторно, під час іспитового строку, якоїсь, умовно, пляшки спиртного.
05.05.2026 16:41 Ответить
Він там ще підарасом не став?
Недопрацьовують українські зеки, недопрацьовують...
05.05.2026 17:13 Ответить
Гарній людині - гарне довічне! 😋
05.05.2026 19:01 Ответить
 
 