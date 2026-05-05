Бывшему "слуге народа" Дубинскому сообщили о новом подозрении в госизмене, - ГБР
Народному депутату Александру Дубинскому сообщили о новом подозрении в государственной измене.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Отмечается, что даже находясь в СИЗО, он продолжал активную антиукраинскую пропаганду.
"Следствие установило, что нардеп, которого обвиняют в государственной измене и который в настоящее время находится под стражей, наладил механизм и продолжал активную антигосударственную информационную пропаганду даже из СИЗО. По заключению лингвистико-психологической экспертизы, его публикации в Telegram, Facebook и YouTube наносят ущерб государственной и информационной безопасности Украины.
Коммуникацию он осуществлял во время встреч с адвокатами, когда депутат пользовался ноутбуками без доступа к Интернету, которые последние приносили якобы для работы. На них он готовил тексты, записывал видео и хранил материалы, а также оставлял инструкции, что, где и как публиковать", - говорится в сообщении.
После выхода из СИЗО адвокаты подключались к сети и передавали подготовленный контент человеку, который администрировал информационные ресурсы Дубинского.
По данным Бюро, речь идет о гражданской супруге нардепа, которая в настоящее время находится в Барселоне.
"В 2021–2022 годах она и мать нардепа приобрели в столице Каталонии две квартиры общей стоимостью почти 400 тысяч евро. Подавляющее большинство средств поступало от гражданок РФ, по предварительным данным - матери и дочери. Младшая из них окончила престижный московский университет, выпускники которого активно отбираются для работы в Службе внешней разведки РФ. Также некоторое время она работала в администрации президента России. Следствие отдельно будет проверять эти обстоятельства", - заявили в ГБР.
В настоящее время суд рассматривает предыдущее дело о государственной измене.
В то же время по вновь выявленным фактам антиукраинской деятельности народному депутату инкриминируют государственную измену.
То есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб государственной и информационной безопасности Украины путем оказания иностранному государству, иностранной организации и их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, совершенное в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины)
Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.
Дело Дубинского
Напомним, что в ноябре 2023 года СБУ сообщила Дубинскому о подозрении в государственной измене. По данным следствия, он входил в состав созданной российской разведкой в 2016 году преступной организации, в которую впоследствии также вошли двое народных депутатов Украины, сотрудник Генеральной прокуратуры и другие лица.
В частности, Дубинский имел позывной "Буратино", он осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу РФ и распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве Украины. Для распространения пророссийских нарративов он участвовал в публичных мероприятиях.
Кроме него, в состав вражеской группы входили экс-нардеп Андрей Деркач и экс-прокурор Константин Кулик, которые скрываются от правосудия за рубежом.
На следующий же день Печерский районный суд Киева избрал Дубинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
В свою очередь, Дубинский отвергает новые обвинения со стороны ГБР и прокуратуры и напоминает, что по его заявлению НАБУ ведет два расследования против руководства ГБР Сухачева и Удовиченко в сговоре с заместителем Офиса Президента Татаровым.
В декабре 2024 года Дубинский был признан виновным в административном правонарушении, связанном с коррупцией, и на него был наложен штраф.
В сентябре 2024 года генеральный прокурор подписал уведомление о новом и изменении ранее сообщенного подозрения действующему народному депутату Украины Александру Дубинскому в организации незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенной повторно (ч. 2 ст. 332 УК Украины). Также о подозрении сообщено бывшему помощнику нардепа, который работает председателем общественной организации.
В январе 2025 года дело в отношении нардепа Александра Дубинского и его бывшего помощника по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу направлено в суд.
Zельоний кінчений сюр
Треба хоч би один факт навести,що встановило,а читачі самі розберуться,де правда,а де вигадки.
Можна не сумніватись,що незабаром те саме скажуть і про Богдана.
А ці люди були з найближчого оточення найвеличнішого,яких він потім "зробив", промінявши їх на одного козиря і всім іншим в науку,щоб не дуже старалися.
От якими ж близькими були і тов. Яґода", і тов. Єжов до тов. Сталіна (про тов. Бєрію вже взагалі мовчу), а виявилися "враґамі нарота"...
Недопрацьовують українські зеки, недопрацьовують...