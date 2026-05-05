Колишньому "слузі народу" Дубінському повідомили про нову підозру у держзраді, - ДБР. ВIДЕО

Народному депутату Олександру Дубінському повідомили про нову підозру у державній зраді.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Зазначається, що навіть перебуваючи в СІЗО він продовжував активну антиукраїнську пропаганду.

"Слідство встановило, що нардеп, якого обвинувачують у державній зраді та який наразі перебуває під вартою, налагодив механізм та продовжував активну антидержавну інформаційну пропаганду навіть із СІЗО. За висновками лінгвістично-психологічної експертизи, його публікації у Telegram, Facebook та YouTube шкодять державній та інформаційній безпеці України.

Комунікацію він здійснював під час зустрічей з адвокатами, коли депутат користувався ноутбуками без доступу до Інтернету, які останні приносили нібито для роботи. На них він готував тексти, записував відео та зберігав матеріали, а також залишав інструкції що, де і як публікувати", - йдеться в повідомленні.

Після виходу із СІЗО адвокати підключалися до мережі та передавали підготовлений контент людині, яка адмініструвала інформаційні ресурси Дубінського.

За даними Бюро, йдеться про цивільну дружину нардепа, яка наразі перебуває у Барселоні.

"У 2021-22 роках вона та матір нардепа придбали у столиці Каталонії дві квартири загальною вартістю майже 400 тисяч євро. Переважна більшість коштів надходила від громадянок рф, за попередніми даними — матері та доньки. Молодша з них закінчила престижний московський університет, випускники якого активно відбираються для роботи у Службі зовнішньої розвідки рф. Також деякий час вона працювала в адміністрації президента Росії. Слідство окремо перевірятиме ці обставини", - заявили у ДБР.

Наразі суд розглядає попередню справу про державну зраду. 

Водночас за нововикритими фактами антиукраїнської діяльності нардепу інкримінують державну зраду.

Тобто діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду державній та інформаційній безпеці України шляхом надання іноземній державі, іноземній організації та їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчиненому в умовах воєнного стану, (ч. 2 ст. 111 КК України)

Санкція статті передбачає покарання аж до довічного ув’язнення.

Справа Дубінського

Нагадаємо, що у листопаді 2023 року СБУ повідомило Дубінському про підозру у державній зраді. За даними слідства, він входив до складу створеної російською розвідкою у 2016 році злочинної організації, до якої у подальшому також увійшли двоє народних депутатів України, працівник Генеральної прокуратури та інші особи.

Зокрема, Дубінський мав позивний Буратіно, він здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ та поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України. Для розповсюдження проросійських наративів він брав участь у публічних заходах.

Крім нього до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач та експрокурор Костянтин Кулик, які переховуються від правосуддя за кордоном.

Наступного ж дня Печерський районний суд Києва обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Своєю чергою Дубінський нові звинувачення з боку ДБР та прокуратури відкидає і нагадує, що за його заявою НАБУ веде два розслідування проти керівництва ДБР Сухачова та Удовиченко у змові із заступником Офісу Президента Татаровим.

В грудні 2024 року Дубінського було визнано винним у адмінправопорушенні, пов’язаному із корупцією, і накладено на нього штраф.

У вересні 2024 року генеральний прокурор підписав повідомлення про нову та зміну раніше повідомленої підозри чинному народному депутату України Олександру Дубінському в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 332 КК України). Також про підозру повідомлено колишньому помічнику нардепа, який працює головою громадської організації.

У січні 2025 року справу щодо нардепа Олександра Дубінського та його колишнього помічника за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон скеровано до суду.

державна зрада (1805) ДБР (3895) Дубінський Олександр (490)
+22
А що то за СІЗО таке, що можна сидячи в ньому за дерзраду, дотриндітись у ютюбі до ще однієї держзради?
05.05.2026 15:12 Відповісти
+21
Як там мама? Як та швидкість? А отой його собачий рот йому вже виїб..ли?
05.05.2026 15:03 Відповісти
+15
Це той, що на Порошенка гнав на говноплюсах? А говноплюсам коли підозра буде?
05.05.2026 15:13 Відповісти
Мама в шоці
показати весь коментар
05.05.2026 19:56 Відповісти
Чому- колишньому?
05.05.2026 15:04 Відповісти
Раз пред'явив нову кинули, значить нічогісінько немає. Ідут по канві, яку сплів Татарова.
05.05.2026 15:05 Відповісти
ноутбук приносять в СІЗО підозрюваному в зраді ? )

Zельоний кінчений сюр
05.05.2026 15:09 Відповісти
Там йому до камери начасі вже й адвокатів додати..
05.05.2026 15:28 Відповісти
І понеслось. До речі, про влучання кудись за вчорашню ніч вже кількох "фланінгів" доповів не хто небудь, а сам главначпупс. Раніше такого не було, а тут доповідає, немов сам має аідношення до тих "фламінг". Чи таки має? Ну, тоді взагалі усе зрозуміло - якого "вови" той будиночок. Не зрозуміло тільки, н@хєра він йому, вже ж має віллу в Італії
05.05.2026 15:20 Відповісти
Це як у грі "Монополія": потрібно поставити "мезон" (будинок) у кожній клітинці...
05.05.2026 16:09 Відповісти
Подейкують, у "вови" взагалі не лишилося нерухомості в Україні. Він тут не планує жити.
05.05.2026 16:18 Відповісти
Так от хто такий "Вова"
05.05.2026 15:20 Відповісти
Ну всім же ясно, що Парашенка!
05.05.2026 16:11 Відповісти
Адвоката Дубінського чому не бере за жабри СБУ? Він же був спільником у злодіянні.По-друге,це один із сотень залучених до політичної боротьби членів "Слуга народа" ЗЕленським.Це шобло де подавляючи більшість дебіли,корупціонери,зрадники.
05.05.2026 15:28 Відповісти
Ну от, порівняйте як сиділи Дубінскій і Червінський.
05.05.2026 15:32 Відповісти
"Слідство встановило, що нардеп, якого...".
Треба хоч би один факт навести,що встановило,а читачі самі розберуться,де правда,а де вигадки.
Можна не сумніватись,що незабаром те саме скажуть і про Богдана.
А ці люди були з найближчого оточення найвеличнішого,яких він потім "зробив", промінявши їх на одного козиря і всім іншим в науку,щоб не дуже старалися.
05.05.2026 15:37 Відповісти
Ну то й що, що "ці люди були з найближчого оточення"?
От якими ж близькими були і тов. Яґода", і тов. Єжов до тов. Сталіна (про тов. Бєрію вже взагалі мовчу), а виявилися "враґамі нарота"...
05.05.2026 16:15 Відповісти
" і всім іншим в науку,щоб не дуже старалися".
05.05.2026 18:00 Відповісти
відовод очей. А цим, шо казали "прі Вове нам нічіво нє грозіт" - будете шось робити чи нє?
05.05.2026 15:41 Відповісти
ТАм в нього тих підозр вже набилось на два пожиттєвих - може вже до суду?
05.05.2026 15:48 Відповісти
Якщо його ще пару років протримають під вартою то якраз до вироку на біжить увесь можливий строк....
05.05.2026 15:52 Відповісти
Звісно я не прихильник цієї шістки деркача, але де свобода слова при режимі Зеленського?
05.05.2026 16:05 Відповісти
А яку кількість державних зрад можна інкрементувати одній особі?
05.05.2026 16:12 Відповісти
"інкрементувати" можна скільки влізе...
05.05.2026 16:17 Відповісти
Про оголошення підозр так пафосно звітують, видають це за звершення, наче громадяни узагалі не розуміють, що результат лише після набрання законної сили вироком суду. То довгий та тернистий шлях, під час якого, так трапляється, що підозри "випаровуються". Найскоріше, банально, "сісти" за крадіжку, повторно, під час іспитового строку, якоїсь, умовно, пляшки спиртного.
05.05.2026 16:41 Відповісти
Він там ще підарасом не став?
Недопрацьовують українські зеки, недопрацьовують...
05.05.2026 17:13 Відповісти
Гарній людині - гарне довічне! 😋
05.05.2026 19:01 Відповісти
 
 