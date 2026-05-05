Колишньому "слузі народу" Дубінському повідомили про нову підозру у держзраді, - ДБР. ВIДЕО

Народному депутату Олександру Дубінському повідомили про нову підозру у державній зраді.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Зазначається, що навіть перебуваючи в СІЗО він продовжував активну антиукраїнську пропаганду.

"Слідство встановило, що нардеп, якого обвинувачують у державній зраді та який наразі перебуває під вартою, налагодив механізм та продовжував активну антидержавну інформаційну пропаганду навіть із СІЗО. За висновками лінгвістично-психологічної експертизи, його публікації у Telegram, Facebook та YouTube шкодять державній та інформаційній безпеці України.

Комунікацію він здійснював під час зустрічей з адвокатами, коли депутат користувався ноутбуками без доступу до Інтернету, які останні приносили нібито для роботи. На них він готував тексти, записував відео та зберігав матеріали, а також залишав інструкції що, де і як публікувати", - йдеться в повідомленні.

Після виходу із СІЗО адвокати підключалися до мережі та передавали підготовлений контент людині, яка адмініструвала інформаційні ресурси Дубінського.

За даними Бюро, йдеться про цивільну дружину нардепа, яка наразі перебуває у Барселоні.

"У 2021-22 роках вона та матір нардепа придбали у столиці Каталонії дві квартири загальною вартістю майже 400 тисяч євро. Переважна більшість коштів надходила від громадянок рф, за попередніми даними — матері та доньки. Молодша з них закінчила престижний московський університет, випускники якого активно відбираються для роботи у Службі зовнішньої розвідки рф. Також деякий час вона працювала в адміністрації президента Росії. Слідство окремо перевірятиме ці обставини", - заявили у ДБР.

Наразі суд розглядає попередню справу про державну зраду.

Водночас за нововикритими фактами антиукраїнської діяльності нардепу інкримінують державну зраду.

Тобто діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду державній та інформаційній безпеці України шляхом надання іноземній державі, іноземній організації та їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчиненому в умовах воєнного стану, (ч. 2 ст. 111 КК України)

Санкція статті передбачає покарання аж до довічного ув’язнення.

Справа Дубінського

Нагадаємо, що у листопаді 2023 року СБУ повідомило Дубінському про підозру у державній зраді. За даними слідства, він входив до складу створеної російською розвідкою у 2016 році злочинної організації, до якої у подальшому також увійшли двоє народних депутатів України, працівник Генеральної прокуратури та інші особи.

Зокрема, Дубінський мав позивний Буратіно, він здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ та поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України. Для розповсюдження проросійських наративів він брав участь у публічних заходах.

Крім нього до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач та експрокурор Костянтин Кулик, які переховуються від правосуддя за кордоном.

Наступного ж дня Печерський районний суд Києва обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Своєю чергою Дубінський нові звинувачення з боку ДБР та прокуратури відкидає і нагадує, що за його заявою НАБУ веде два розслідування проти керівництва ДБР Сухачова та Удовиченко у змові із заступником Офісу Президента Татаровим.

В грудні 2024 року Дубінського було визнано винним у адмінправопорушенні, пов’язаному із корупцією, і накладено на нього штраф.

У вересні 2024 року генеральний прокурор підписав повідомлення про нову та зміну раніше повідомленої підозри чинному народному депутату України Олександру Дубінському в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 332 КК України). Також про підозру повідомлено колишньому помічнику нардепа, який працює головою громадської організації.

У січні 2025 року справу щодо нардепа Олександра Дубінського та його колишнього помічника за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон скеровано до суду.

