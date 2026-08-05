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Новини Справа Дубінського
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Колишній "слуга народу" Дубінський, ймовірно із СІЗО, взяв участь у засіданні Комітету ВР

Колишній "Слуга народу" Олександр Дубінський взяв участь у засіданні комітету Верховної Ради. Ймовірно, він вийшов по відеозв'язку із СІЗО.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Вперше за довгий час (виглядає так, що з СІЗО) до засідання податкового Комітету підключився досі член комітету - Дубінський", - розповів парламентар.

Дубінський із СІЗО брав участь у засіданні комітету ВР

Читайте: Апеляційний суд скасував можливість застави для підозрюваного у держзраді нардепа Дубінського, - Офіс Генпрокурора

Справа Дубінського

  • Нагадаємо, що у листопаді 2023 року СБУ повідомило Дубінському про підозру у державній зраді. За даними слідства, він входив до складу створеної російською розвідкою у 2016 році злочинної організації, до якої надалі також увійшли двоє народних депутатів України, працівник Генеральної прокуратури та інші особи.
  • Зокрема, Дубінський мав позивний Буратіно, він здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ та поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України. Для розповсюдження проросійських наративів він брав участь у публічних заходах.
  • Крім нього до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач та експрокурор Костянтин Кулик, які переховуються від правосуддя за кордоном.
  • Наступного ж дня Печерський районний суд Києва обрав Дубінському запобіжний західу вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
  • Своєю чергою Дубінський нові звинувачення з боку ДБР та прокуратури відкидає і нагадує, що за його заявою НАБУ веде два розслідування проти керівництва ДБР Сухачова та Удовиченко у змові із заступником Офісу Президента Татаровим.
  • В грудні 2024 року Дубінського було визнано винним у адмінправопорушенні, пов’язаному із корупцією, і накладено на нього штраф.
  • У вересні 2024 року генеральний прокурор підписав повідомлення про нову та зміну раніше повідомленої підозри чинному народному депутату України Олександру Дубінському в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 332 КК України). Також про підозру повідомлено колишньому помічнику нардепа, який працює головою громадської організації.
  • У січні 2025 року справу щодо нардепа Олександра Дубінського та його колишнього помічника за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон скеровано до суду.
  • 5 травня 2026 року Дубінському повідомили про підозру за статтею про державну зраду.

Читайте: "Зеленського президентом зробив Кремль", - "слуга народу" Дубінський

Автор: 

ВР (11556) СІЗО (756) Дубінський Олександр (441) Железняк Ярослав (714)
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Топ коментарі
+25
Не держава, а дурдом. Ще деркача підключіть.
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05.08.2026 11:24 Відповісти
+13
Лице зеленої шобли
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05.08.2026 11:24 Відповісти
+11
не факт що його не підключають
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05.08.2026 11:25 Відповісти

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