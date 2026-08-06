Украина и Польша будут наращивать взаимодействие в сфере ПВО и восстановления, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с председателем Комитета по иностранным делам Сейма Польши Павелом Ковалем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Андрея Сибиги в социальной сети Х.

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Партнерство и безопасность на первом месте

Стороны обсудили укрепление стратегического партнерства между Украиной и Польшей. Основное внимание уделили вопросам безопасности, в частности укреплению противовоздушной обороны Украины.

Также речь шла о расширении сотрудничества и развитии практических двусторонних инициатив. По словам Сибиги, региональная безопасность остается общим приоритетом для обеих стран.

"Мы сосредоточились на укреплении нашего стратегического партнерства, расширении сотрудничества в сфере безопасности и поддержании тесных контактов на всех уровнях", — заявил Сибига.

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Восстановление и совместные проекты

В ходе встречи стороны отдельно обсудили участие польской стороны в восстановлении Украины. Речь шла об более активном привлечении польских компаний и реализации совместных проектов после URC2026 в Гданьске.

Сибига подчеркнул, что недавнее попадание российской ракеты на территорию Польши показало влияние агрессии России на безопасность всего региона.

Также собеседники затронули вопрос сохранения исторической памяти и решения важных тем на основе взаимного уважения.

Министр поблагодарил Польшу за поддержку с начала полномасштабного вторжения и выразил уверенность в дальнейшем развитии добрососедских отношений.

Напомним, вице-премьер-министр – министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее заявил, что Польша не прекратит военную помощь Украине, несмотря на критику оппозиции.

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