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Новости Отношения Украины и Польши
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Украина и Польша будут наращивать взаимодействие в сфере ПВО и восстановления, - Сибига

Украина и Польша расширяют партнерство в области восстановления и ПВО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с председателем Комитета по иностранным делам Сейма Польши Павелом Ковалем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Андрея Сибиги в социальной сети Х.

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Партнерство и безопасность на первом месте

Стороны обсудили укрепление стратегического партнерства между Украиной и Польшей. Основное внимание уделили вопросам безопасности, в частности укреплению противовоздушной обороны Украины.

Также речь шла о расширении сотрудничества и развитии практических двусторонних инициатив. По словам Сибиги, региональная безопасность остается общим приоритетом для обеих стран.

"Мы сосредоточились на укреплении нашего стратегического партнерства, расширении сотрудничества в сфере безопасности и поддержании тесных контактов на всех уровнях", — заявил Сибига.

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Восстановление и совместные проекты

В ходе встречи стороны отдельно обсудили участие польской стороны в восстановлении Украины. Речь шла об более активном привлечении польских компаний и реализации совместных проектов после URC2026 в Гданьске.

Сибига подчеркнул, что недавнее попадание российской ракеты на территорию Польши показало влияние агрессии России на безопасность всего региона.

Также собеседники затронули вопрос сохранения исторической памяти и решения важных тем на основе взаимного уважения.

Министр поблагодарил Польшу за поддержку с начала полномасштабного вторжения и выразил уверенность в дальнейшем развитии добрососедских отношений.

Напомним, вице-премьер-министр – министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее заявил, что Польша не прекратит военную помощь Украине, несмотря на критику оппозиции.

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Автор: 

ПВО (3940) Польша (9680) Сибига Андрей (1077) восстановление (250)
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Топ комментарии
+8
Дивлячись на інтелект Зеленського можна передбачити, що Польща буде нарощувати свою ППО, а Україна - кількість об'єктів для відбудови.
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06.08.2026 00:52 Ответить
+3
Нарощуєте балаболістику?
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06.08.2026 01:03 Ответить
+2
Може в радники підете до Зе? Якщо доля України не байдужа то підкажете йому що робити. Ваш інтелект зашкалює. Поділіться ним з українцями.
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06.08.2026 01:02 Ответить

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