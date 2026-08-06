Украина и Польша будут наращивать взаимодействие в сфере ПВО и восстановления, - Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с председателем Комитета по иностранным делам Сейма Польши Павелом Ковалем.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Андрея Сибиги в социальной сети Х.
Партнерство и безопасность на первом месте
Стороны обсудили укрепление стратегического партнерства между Украиной и Польшей. Основное внимание уделили вопросам безопасности, в частности укреплению противовоздушной обороны Украины.
Также речь шла о расширении сотрудничества и развитии практических двусторонних инициатив. По словам Сибиги, региональная безопасность остается общим приоритетом для обеих стран.
"Мы сосредоточились на укреплении нашего стратегического партнерства, расширении сотрудничества в сфере безопасности и поддержании тесных контактов на всех уровнях", — заявил Сибига.
Восстановление и совместные проекты
В ходе встречи стороны отдельно обсудили участие польской стороны в восстановлении Украины. Речь шла об более активном привлечении польских компаний и реализации совместных проектов после URC2026 в Гданьске.
Сибига подчеркнул, что недавнее попадание российской ракеты на территорию Польши показало влияние агрессии России на безопасность всего региона.
Также собеседники затронули вопрос сохранения исторической памяти и решения важных тем на основе взаимного уважения.
Министр поблагодарил Польшу за поддержку с начала полномасштабного вторжения и выразил уверенность в дальнейшем развитии добрососедских отношений.
Напомним, вице-премьер-министр – министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее заявил, что Польша не прекратит военную помощь Украине, несмотря на критику оппозиции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль