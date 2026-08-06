По меньшей мере пять человек ранены, в том числе 15-летний подросток, в результате удара РФ по маршрутке в Херсоне
Сегодня, 6 августа, российские оккупанты атаковали с помощью дрона маршрутку в Херсоне, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил начальник ГВА Ярослав Шанько, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, около 11:50 россияне нанесли удар по маршрутке в Днепровском районе. Ранения получили как минимум 5 пассажиров.
У 15-летнего юноши – взрывная травма, осколочные ранения бедра, плеча и лица. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Кроме того, взрывные травмы и осколочные ранения получили 58-летний мужчина и 37-летняя женщина. 53-летний мужчина и 54-летняя женщина получили минно-взрывные травмы и контузии. В настоящее время им оказывается медицинская помощь.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что в поселке Камышаны в Херсонской области оккупанты атаковали FPV-дроном автобус, который перевозил работников на поле, в результате чего пострадали шесть человек.
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