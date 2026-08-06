Щонайменше п’ятеро осіб поранені, зокрема 15-річний хлопець, через удар РФ по маршрутці в Херсоні

Сьогодні, 6 серпня, російські окупанти атакували дроном маршрутку в Херсоні, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив начальник МВА Ярослав Шанько, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, близько 11:50 росіяни завдали удару по маршрутці в Дніпровському районі. Поранення дістали щонайменше 5 пасажирів.

У 15-річного хлопця – вибухова травма, уламкові поранення стегна, плеча та обличчя. Його госпіталізували у стані середнього ступеню тяжкості.

Крім того, вибухові травми та уламкові поранення дістали 58-річний чоловік та 37-річна жінка. Чоловік 53 років та жінка 54 років дістали мінно-вибухові травми та контузії. Наразі їм надається медична допомога.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що в селищі Комишани на Херсонщині окупанти атакували FPV-дроном автобус, який перевозив працівників на поле, унаслідок чого постраждали шестеро людей.

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