В больнице умер 55-летний мужчина, получивший ранения в результате обстрела Киева 5 августа
Стало известно, что в больнице скончался 55-летний мужчина, получивший ранения в результате обстрела Киева 5 августа.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, передает Цензор.НЕТ.
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Таким образом, на данный момент известно о 18 погибших в результате вражеской атаки.
Напомним, в ночь на 5 августа оккупанты выпустили 28 ракет различных типов и 115 БПЛА по Украине — ни одну ракету сбить не удалось. Основным направлением удара была Киевская область.
Тогда стало известно о 17 погибших и 34 раненых в результате баллистических ударов РФ по Киеву и области.
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