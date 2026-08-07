У лікарні помер 55-річний чоловік, який зазнав поранення внаслідок обстрілу Києва 5 серпня

Стало відомо, що у лікарні помер 55-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок обстрілу Києва 5 серпня.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Відтак, нині відомо про 18 загиблих через ворожу атаку.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня окупанти випустили 28 ракет різних типів та 115 БпЛА по Україні, - збити не вдалося жодної ракети. Основним напрямком удару була Київська область.

Тоді стало відомо про 17 загиблих та 34 поранених внаслідок балістичних ударів РФ по Києву та області.

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