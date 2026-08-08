Взрыв в московском ресторане: скончалась еще одна родственница российского генерала Чайко, - российские СМИ

Юлия Кирилова, родственница командующего Воздушно-космическими силами России генерала Александра Чайко, вероятно, скончалась от травм, полученных во время взрыва в ресторане в центре Москвы 1 августа.

Об этом пишет российское издание "Верстка", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Юлия Кирилова - жена Даниила Кирилова, племянника генерала Чайко по линии жены. В день взрыва Telegram-каналы, связанные с российскими силовиками, опубликовали списки пострадавших - в них была указана "Юлия В., 30 лет".

Согласно утечкам из баз данных, в июле Кириловой исполнилось 30 лет, а "В" - это первая буква ее отчества.

В сообщениях говорилось, что женщину госпитализировали, она получила "множественные ранения грудной клетки и живота". Согласно данным из государственных реестров РФ, Кирилова могла скончаться 4 августа, через три дня после взрыва.

Как отмечает издание, таким образом подтверждены личности шестерых родственников и друзей Чайко, которые находились в ресторане во время взрыва. Из них, кроме Юлии Кирилловой, погибли зять генерала Даниил Передрий и сослуживец, генерал-майор Валерий Плохотнюк. В результате взрыва пострадали дочь генерала Мария Передрий, его племянница Евдокия Кириллова и сват Чайко - Александр Передрий.

Читайте также: Во время взрыва в московском ресторане погиб зять командующего Воздушно-космическими силами РФ Чайки, - российские СМИ

Взрыв в ресторане в Москве

В субботу, 1 августа, в центре Москвы прогремел громкий взрыв в одном из ресторанов. Предварительно известно, что в результате инцидента есть погибшие и раненые.

По данным российских СМИ, заведение было закрыто на частный банкет. Также в соцсетях сообщалось, что в ресторане проходило празднование дня рождения российского генерала.

Согласно последним данным, число погибших в результате взрыва в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади в Москве возросло до пяти.

Читайте также: Во время взрыва в московском ресторане могла пострадать дочь российского генерала Чайки, - российские СМИ