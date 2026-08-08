Вибух у московському ресторані: померла ще одна родичка російського генерала Чайка, - росЗМІ

Юлія Кирилова, родичка головкома Повітряно-космічних сил Росії генерала Олександра Чайка, ймовірно, померла внаслідок травм, отриманих під час вибуху в ресторані в центрі Москви 1 серпня.

Про це пише російське видання "Верстка", інформує Цензор.НЕТ.

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Юлія Кирилова – дружина Данила Кирилова, племінника генерала Чайка за лінією дружини. У день вибуху телеграм-канали, пов'язані з російськими силовиками, опублікували списки постраждалих – у них було зазначено "Юлія В., 30 років".

Відповідно до витоків із баз даних, у липні Кириловій виповнилося 30 років, а "В" – це перша літера її по батькові.

У повідомленнях говорилося, що дівчину госпіталізували, вона отримала "множинні поранення грудної клітки та живота". Згідно з даними з державних реєстрів РФ, Кирилова могла померти 4 серпня, через три дні після вибуху.

Як зазначає видання, таким чином підтверджено особи шести родичів і друзів Чайка, які перебували в ресторані під час вибуху. З них, крім Юлії Кирилової, загинули зять генерала Данило Передрій та товариш по службі, генерал-майор Валерій Плохотнюк. Постраждали під час вибуху дочка генерала Марія Передрій, його племінниця Євдокія Кириллова та сват Чайка - Олександр Передрій.

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Вибух у ресторані в Москві

У суботу, 1 серпня, в центрі Москви пролунав гучний вибух в одному із ресторанів. Попередньо відомо, що внаслідок інциденту є загиблі та поранені.

За даними росЗМІ, заклад був закритий на приватний бенкет. Також соцмережі повідомляли, що в ресторані відбувалося святкування дня народження російського генерала.

Згідно з останніми даними, кількість загиблих унаслідок вибуху в ресторані Balzi Rossi на Кудринській площі в Москві зросла до п'яти.

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