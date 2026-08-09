231 боевое столкновение за сутки на фронте: наиболее ожесточенные бои - на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки, 8 августа 2026 года, на фронте было зафиксировано 231 боевое столкновение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением семи ракет и 75 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 269 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 284 дрона-камикадзе и осуществили 3137 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Артиллерийским обстрелам со стороны врага подверглись населенные пункты Коренек, Бачевск, Сопич, Толстодубово, Атинское, Безсаловка, Рыжевка, Потаповка, Уланово в Сумской области; Набережное, Янжуловка в Черниговской области.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по восьми районам сосредоточения живой силы противника, четырем артиллерийским системам и четырем пунктам управления беспилотными летательными аппаратами.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1130 человек. Также были уничтожены два танка, четыре боевые бронированные машины, 41 артиллерийская система, четыре реактивные системы залпового огня, девять наземных робототехнических комплексов, 1642 беспилотных летательных аппарата, 358 единиц автомобильной и одна единица специальной техники противника.

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Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники остановили пять вражеских штурмов. В то же время агрессор нанес три авиационных удара с применением восьми управляемых авиабомб и осуществил 54 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением реактивных систем залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 19 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах населенных пунктов Лиман, Старица, Синельниково, Артильное и в сторону населенных пунктов Избицкое, Терновая, Охримовка, Волоховка, Покаляное, Хатне.

На Купянском направлении произошло девять наступательных действий врага в сторону населенных пунктов Ковшаровка, Мирное и Радьковка.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты 12 раз атаковали в сторону населенных пунктов Дробышево, Ставки, Озерное, Лиман и в районах населенных пунктов Карповка, Заречное, Новомихайловка, Новоселовка.

На Славянском направлении противник совершил 15 штурмовых действий в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Резниковка, а также в сторону Пискуновки, Николаевки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в районе Малиновки и в сторону Юрковки.

Также отмечается, что на Константиновском направлении зафиксировано 24 атаки. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Степановка и в сторону Осиково, Долгой Балки и Николайполя.

"Двадцать девять атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоалександровка, Удачное, Муравка и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Шевченко, Сергеевка", - говорится в сообщении.

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Обстановка на юге

Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении захватчики совершили две атаки в районе Злагоды.

На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали 14 раз. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Рождественка, Воздвижовка, Цветково, Горькое, Староукраинка, Ровное и Чаривное.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в сторону Приморского и Степногорска.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.