Украинский дрон мог оказаться в Болгарии из-за воздействия средств РЭБ, - начальник ГШ страны Эфтимов

Беспилотник, который, предположительно, является украинским аппаратом "Мая", мог оказаться на территории Болгарии под воздействием средств радиоэлектронной борьбы.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Болгарии, адмирал Эмил Эфтимов, пишет БГНЕС, передает Цензор.НЕТ.

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Могло быть воздействие средств РЭБ

Так, Эфтимов отметил, что нет никаких признаков умышленных действий против Болгарии. Беспилотник, который сейчас считают украинским дроном-приманкой "Мая", мог сбиться с курса под воздействием средств радиоэлектронной борьбы.

По его словам, такие беспилотники могут нести до 5 кг взрывчатки.

Эфтимов сообщил, что был на месте взрыва, и никаких повреждений не было нанесено.

"Вопрос заключался в том, является ли это "Шахед" или нет - и выяснилось, что нет… Это следствие ведения боевых действий недалеко от наших границ. Мы приспосабливаемся, адаптируемся и развиваем необходимые возможности", - добавил Эфтимов.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в субботу, 8 августа, в Болгарии вблизи границы с Румынией взорвался беспилотник. В Министерстве обороны Болгарии заявляют, что этот БПЛА мог быть украинским.

В МИД Украины заявили, что Силы обороны Украины намеренно не направляли никаких средств в сторону Болгарии.

МИД Болгарии вызвал посла Украины в связи с инцидентом с взрывом, предположительно, украинского БПЛА вблизи компрессорной станции Трансбалканского газопровода.

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