Український дрон міг опинитися в Болгарії через вплив засобів РЕБ, - начальник ГШ країни Ефтімов
Безпілотник, який імовірно є українським апаратом "Мая", міг опинитися на території Болгарії під впливом засобів радіоелектронної боротьби.
Про це заявив начальник Генерального штабу Болгарії, адмірал Еміл Ефтімов, пише БГНЕС, передає Цензор.НЕТ.
Міг бути вплив засобів РЕБ
Так, Ефтімов зазначив, що немає жодних ознак навмисних дій проти Болгарії. Безпілотник, який зараз вважають українським дроном-приманкою "Мая", міг збитися з курсу під впливом засобів радіоелектронної боротьби.
За його словами, такі безпілотники можуть нести до 5 кг вибухівки.
Ефтімов повідомив, що був на місці вибуху, і жодних пошкоджень не було завдано.
"Питання полягало в тому, чи це "Шахед" чи ні – і з’ясувалося, що ні… Це наслідок ведення бойових дій неподалік наших кордонів. Ми пристосовуємось, адаптуємось і розвиваємо необхідні спроможності", – додав Ефтімов.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що у суботу, 8 серпня, в Болгарії поблизу кордону з Румунією вибухнув безпілотник. У Міністерстві оборони Болгарії заявляють, що цей БпЛА міг бути українським.
- В МЗС України заявили, що Сили оборони України навмисно не спрямовували жодних засобів у бік Болгарії.
- МЗС Болгарії викликало посла України через інцидент із детонацією ймовірно українського БпЛА поблизу компресорної станції Трансбалканського газопроводу.
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