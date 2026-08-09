Український дрон міг опинитися в Болгарії через вплив засобів РЕБ, - начальник ГШ країни Ефтімов

Безпілотник, який імовірно є українським апаратом "Мая", міг опинитися на території Болгарії під впливом засобів радіоелектронної боротьби.

Про це заявив начальник Генерального штабу Болгарії, адмірал Еміл Ефтімов, пише БГНЕС, передає Цензор.НЕТ.

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Міг бути вплив засобів РЕБ

Так, Ефтімов зазначив, що немає жодних ознак навмисних дій проти Болгарії. Безпілотник, який зараз вважають українським дроном-приманкою "Мая", міг збитися з курсу під впливом засобів радіоелектронної боротьби.

За його словами, такі безпілотники можуть нести до 5 кг вибухівки.

Ефтімов повідомив, що був на місці вибуху, і жодних пошкоджень не було завдано.

"Питання полягало в тому, чи це "Шахед" чи ні – і з’ясувалося, що ні… Це наслідок ведення бойових дій неподалік наших кордонів. Ми пристосовуємось, адаптуємось і розвиваємо необхідні спроможності", – додав Ефтімов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрон вибухнув поблизу газопроводу у Болгарії: у Міноборони країни кажуть, що БпЛА, ймовірно, український

Що передувало

Раніше повідомлялося, що у суботу, 8 серпня, в Болгарії поблизу кордону з Румунією вибухнув безпілотник. У Міністерстві оборони Болгарії заявляють, що цей БпЛА міг бути українським.

В МЗС України заявили, що Сили оборони України навмисно не спрямовували жодних засобів у бік Болгарії.

МЗС Болгарії викликало посла України через інцидент із детонацією ймовірно українського БпЛА поблизу компресорної станції Трансбалканського газопроводу.

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