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Новости Обновленные карты DeepState
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Войска РФ продвинулись вблизи Сухецкого на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Войска РФ продвигаются на территории Покровского района в Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.

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Наступление войск РФ

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Сухецкого (село Мирноградской городской громады Покровского района Донецкой области)", — говорится в сообщении.

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Карта Сухецкого

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что рашисты продвинулись в районе Ильиновки и в Часовом Яре.

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