Войска РФ продвинулись вблизи Сухецкого на Донетчине, - DeepState. КАРТА
Войска РФ продвигаются на территории Покровского района в Донецкой области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Наступление войск РФ
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Сухецкого (село Мирноградской городской громады Покровского района Донецкой области)", — говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что рашисты продвинулись в районе Ильиновки и в Часовом Яре.
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