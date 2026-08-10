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Новини Оновлені карти DeepState
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Війська РФ просунулися поблизу Сухецького на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Війська РФ мають просування на території Покровського району на Донеччині.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування військ РФ

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Сухецького ( село Мирноградської міської громади Покровського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Бійці 147-ї бригади ударами HIMARS знищили 12 гармат, колону техніки та особовий склад рашистів на Покровському напрямку. ВIДЕО

Сухецьке карта

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що рашисти просунулися біля Іллінівки та в Часовому Яру.

Також дивіться: Ударний FPV-дрон підрозділу "Фенікс" влетів у відкритий кузов автівки з 4 рашистами та ліквідував усіх. ВIДЕО

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Донецька область (11635) Покровський район (1836) Сухецьке (6) DeepState (577)
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