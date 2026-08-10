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Війська РФ просунулися поблизу Сухецького на Донеччині, - DeepState. КАРТА
Війська РФ мають просування на території Покровського району на Донеччині.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Просування військ РФ
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Сухецького ( село Мирноградської міської громади Покровського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що рашисти просунулися біля Іллінівки та в Часовому Яру.
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