Как проходит отбор добровольцев из разных уголков мира в 25-й бригаде ДШВ: работа с дронами и тактическая медицина

К Силам обороны Украины присоединяются иностранцы из разных стран. В 25-й бригаде ДШВ для них предусмотрен специальный адаптационный курс, в ходе которого проверяются физическая подготовка, мотивация и умение работать в команде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий репортаж опубликовало издание ТСН.

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Подробности

В июне 2026 года Минобороны поставило цель - до 30–50 % должностей штурмовиков смогут занимать иностранцы.

Отдельные подразделения уже имеют опыт работы с иностранными бойцами, в частности 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада 7-го корпуса ДШВ, где уже несколько лет действует собственный курс адаптации. На пике в бригаде одновременно служили более 140 иностранцев.

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Подготовка

Кандидаты проходят около десяти дней тренировок и проверок. Средний возраст добровольцев - около 30 лет. Чаще всего они приезжают из США, Бразилии и стран Северной Европы.

Программа включает физическую и тактическую подготовку, работу с дронами, тактическую медицину на английском языке, инженерную подготовку, топографию и ежедневные уроки украинского языка.

География происхождения добровольцев обширна: США, Бразилия, Швеция, Дания, Норвегия, а также Франция, Германия, Тайвань и Япония. Часть кандидатов уже имеет военный или полицейский опыт, другие приезжают без него.

У бойцов разная мотивация - некоторые считают войну несправедливой и хотят помочь Украине, а другие ищут новый опыт или планируют остаться в стране.

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29-летний чилиец с позывным Арес ранее служил артиллеристом в своей стране. Воин хочет помочь Украине, которая столкнулась с несправедливой войной.

В то же время бразилец с позывным "Орел" считает, что украинская армия дает возможность приобретать новые навыки, в частности работать с FPV-дронами.

Инструкторы же стараются отсеять тех, кого привлекает так называемая "военная романтика". По мнению инструктора по БПЛА Игоря Майзелева, таких кандидатов важно выявлять еще на этапе адаптации.

Добровольцы проходят огневую подготовку, изучают тактику передвижения, работу в окопах и городских условиях, дроны, тактическую медицину по алгоритму MARCH, инженерную подготовку и топографию. Также обращается внимание на то, выполняет ли человек приказы и как реагирует на командиров.

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Чтобы преодолеть языковой барьер, в бригаде используют смешанный состав подразделений, WhatsApp-группу для иностранцев, где можно получить помощь по бытовым и организационным вопросам, а также языковое пособие. Новичкам преподают базовые украинские команды, необходимые во время службы.

25-я бригада также помогает иностранцам с документами для легального пребывания в Украине. Подразделение организует подготовку документов и логистику для обращения в миграционную службу.

Кроме того, в бригаде видят потребность в переводчиках, дополнительном изучении украинского языка, интеграции иностранцев в цифровые сервисы для военных и системном сопровождении раненых добровольцев.

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