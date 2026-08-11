Як працює відбір добровольців з різних куточків світу у 25-й бригаді ДШВ: робота з дронами і такмед
До Сил оборони України приєднуються іноземці з різних країн. У 25-й бригаді ДШВ для них передбачений спеціальний адаптаційний курс, під час якого перевіряють фізичну підготовку, мотивацію та вміння працювати в команді.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний репортаж оприлюднило видання ТСН.
Подробиці
У червні 2026 року Міноборони поставило мету - до 30-50% посад штурмовиків зможуть займати іноземці.
Окремі підрозділи вже мають досвід роботи з іноземними біцями, зокрема 25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада 7-го корпусу ДШВ, де вже кілька років діє власний курс адаптації. На піку в бригаді одночасно служили понад 140 іноземців.
Підготовка
Кандидати проходять близько десяти днів тренувань і перевірок. Середній вік добровольців - близько 30 років. Найчастіше вони приїжджають зі США, Бразилії та країн Північної Європи.
Програма включає фізичну й тактичну підготовку, роботу з дронами, тактичну медицину англійською, інженерну підготовку, топографію та щоденні уроки української мови.
Географія добровольців широка: США, Бразилія, Швеція, Данія, Норвегія, а також Франція, Німеччина, Тайвань і Японія. Частина кандидатів уже має військовий або поліцейський досвід, інші приїжджають без нього.
У бійців різна мотивація - деякі вважають війну несправедливою та хочуть допомогти Україні, а інші шукають новий досвід або планують залишитися в країні.
29-річний чилієць із позивним Арес раніше служив артилеристом у своїй країні. Воїн хоче допомогти Україні, яка зіткнулася із несправедливою війною.
Водночас бразилець із позивним Орел вважає, що українська армія дає можливість отримувати нові навички, зокрема працювати з FPV-дронами.
Інструктори натомість намагаються відсіювати тих, кого приваблюєтак звана "військова романтика". На думку інструктора з БпЛА Ігоря Майзелева, таких кандидатів важливо виявляти ще на етапі адаптації.
Добровольці проходять вогневу підготовку, вивчають тактику переміщення, роботу в окопах і міських умовах, дрони, тактичну медицину за алгоритмом MARCH, інженерну підготовку та топографію. Також звертається увага, чи виконує людина накази та як реагує на командирів.
Щоб подолати мовний бар'єр у бригаді використовують змішаний склад підрозділів, WhatsApp-групу для іноземців, де можна отримати допомогу з побутовими і організаційними питаннями, та мовний посібник. Новачки вчать базові українські команди, необхідні під час служби.
25 бригада також допомагає іноземцям із документами для легального перебування в Україні. Підрозділ організовує підготовку документів та логістику до міграційної служби.
Окремо в бригаді бачать потребу в перекладачах, додатковому вивченні української мови, інтеграції іноземців у цифрові сервіси для військових та системному супроводі поранених добровольців.
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