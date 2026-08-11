Зеленский провел беседу с президентом Коста-Рики: обсуждали вопросы безопасности и сотрудничества между странами
Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с президентом Коста-Рики Лаурой Фернандес Дельгадо. Стороны обсудили возможные направления сотрудничества между двумя странами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в Telegram-канале во вторник вечером.
Президент отметил, что Украина и Коста-Рика имеют потенциал для партнерства в различных сферах. В частности, Коста-Рика заинтересована в украинском опыте в сфере безопасности.
"Есть много различных сфер, в которых наше партнерство может принести хорошие результаты. Коста-Рика заинтересована в нашем опыте в сфере безопасности. Договорились, что команды поработают над возможным форматом нашей встречи", — написал Зеленский.
Зеленский поблагодарил Коста-Рику за поддержку Украины
Глава государства поблагодарил президента Коста-Рики за поддержку Украины.
Отдельно он отметил позицию страны во время голосований по резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН.
Также Зеленский поблагодарил Коста-Рику за работу по возвращению украинских детей, похищенных Россией, и за содействие в привлечении РФ к ответственности за ее преступления, в частности за преступление агрессии.
Ранее сообщалось, что Зеленский провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль