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Зеленський провів розмову з президенткою Коста-Рики: говорили про безпеку та співпрацю між країнами

зеленський провів телефонну розмову з президенткою Коста-Рики

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президенткою Коста-Рики Лаурою Фернандес Дельгадо. Сторони обговорили можливі напрями співпраці між двома країнами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у телеграм-каналі у вівторок увечері.

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Президент зазначив, що Україна та Коста-Рика мають потенціал для партнерства у різних сферах. Зокрема, Коста-Рика зацікавлена в українському досвіді у сфері безпеки.

"Є багато різних сфер, в яких наше партнерство може принести хороші результати. Коста-Рика зацікавлена в нашому досвіді у сфері безпеки. Домовилися, що команди попрацюють над можливим форматом нашої зустрічі", – написав Зеленський.

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Зеленський подякував Коста-Риці за підтримку України

Глава держави подякував президентці Коста-Рики за підтримку України.

Окремо він відзначив позицію країни під час голосувань за резолюції Генеральної Асамблеї ООН.

Також Зеленський подякував Коста-Риці за роботу над поверненням українських дітей, яких викрала Росія, та за сприяння у притягненні РФ до відповідальності за її злочини, зокрема за злочин агресії.

Раніше повідомлялося, що Зеленський провів телефонну розмову зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії.

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Автор: 

Зеленський Володимир (26644) Коста-Ріка (6) співпраця (482)
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Топ коментарі
+10
Коли проведеш переговори з Вануату чи Самоа? Це твій максимальний рівень.
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11.08.2026 21:37 Відповісти
+9
потужна потужність
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11.08.2026 21:31 Відповісти
+7
А Гондурас шо каже?
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11.08.2026 21:41 Відповісти

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