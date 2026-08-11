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Новости Массированный ракетный обстрел Сотрудничество КНДР и РФ
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Во время сегодняшней атаки Россия применила против Украины баллистические ракеты из КНДР, — Зеленский

ракета КНДР

В ночь на 11 августа Россия осуществила ракетный обстрел Украины с применением баллистических ракет северокорейского производства.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

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Обстрел Украины

"Россия вновь применила ракеты из Северной Кореи — в ударе по Украине в ночь на этот день. Балистические ракеты были запущены по Киеву и Запорожью из нескольких российских регионов. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования всем близким. Десятки людей ранены вследствие ударов", — сказал он.

Зеленский отметил, что ночные ракетные удары были нанесены из Курской, Ростовской, Орловской и Воронежской областей РФ.

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Глава государства подчеркнул, что особенно сложная ситуация сложилась в Запорожье.

Кроме того, в течение сегодняшних суток продолжаются удары дронами различных типов по прифронтовым городам и селам от Сумской до Херсонской областей.

Ответ на удары

"И когда мы отвечаем на такие российские удары — наносим удары по их объектам, — это следует трактовать исключительно как вполне справедливую реакцию на российскую войну, на постоянный террор против Украины, против наших людей. Сегодня мы применили соответствующие меры – удары средней дальности и дальнобойные удары против России, а также по объектам нефтяной отрасли, по логистике, по военной инфраструктуре. Об этом докладывали Главнокомандующий Вооруженными силами Украины и Служба безопасности Украины. Будем продолжать отвечать. Украине война точно не нужна, если Путин хочет войны настолько, что теперь ввязался в очередную громкую политическую манипуляцию со своими псевдовыборами, и ввязался так, что побоялся увидеть в списке на выборы даже одну-единственную партию, которая хотя бы что-то говорила о необходимости мира, — снял партию "Яблоко", — то его приоритеты абсолютно очевидны", — резюмировал Зеленский.

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  • Напомним, в ночь на 11 августа российские оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами и беспилотниками различных типов. Были зафиксированы удары по Запорожью и Киеву противокорабельными ракетами "Циркон", баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23.
  • Противовоздушная оборона сбила/подавила 98 вражеских БПЛА типа "Шахед", "Гербер" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Автор: 

Зеленский Владимир (25494) КНДР (1309) обстрел (34826)
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Топ комментарии
+19
***** нам твій піздбож??? Де наша балістика? Де наш балістичний комплекс Сапсан від КБ Південне, фінансування якого ти зупинив у 2019 і який після поновлення програми у 2023 пройшов всі випробування ще у 2024, а у 2025 влітку вже був готовий для серійного виробництва. Де наша балістика, муділо? І де наша проти-балістика? Де наш протибалістичний комплекс Кільчень (аналог Петріота, але в 10 разів дешевший)? Де все це, казліна ти брехлива???
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11.08.2026 22:06 Ответить
+13
Ми відповімо ракетами власного балаболістичного виробництва.
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11.08.2026 22:02 Ответить
+10
І що нам робити з цією інформацією?
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11.08.2026 22:03 Ответить

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