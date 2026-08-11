Во время сегодняшней атаки Россия применила против Украины баллистические ракеты из КНДР, — Зеленский

В ночь на 11 августа Россия осуществила ракетный обстрел Украины с применением баллистических ракет северокорейского производства.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

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Обстрел Украины

"Россия вновь применила ракеты из Северной Кореи — в ударе по Украине в ночь на этот день. Балистические ракеты были запущены по Киеву и Запорожью из нескольких российских регионов. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования всем близким. Десятки людей ранены вследствие ударов", — сказал он.

Зеленский отметил, что ночные ракетные удары были нанесены из Курской, Ростовской, Орловской и Воронежской областей РФ.

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Глава государства подчеркнул, что особенно сложная ситуация сложилась в Запорожье.

Кроме того, в течение сегодняшних суток продолжаются удары дронами различных типов по прифронтовым городам и селам от Сумской до Херсонской областей.

Ответ на удары

"И когда мы отвечаем на такие российские удары — наносим удары по их объектам, — это следует трактовать исключительно как вполне справедливую реакцию на российскую войну, на постоянный террор против Украины, против наших людей. Сегодня мы применили соответствующие меры – удары средней дальности и дальнобойные удары против России, а также по объектам нефтяной отрасли, по логистике, по военной инфраструктуре. Об этом докладывали Главнокомандующий Вооруженными силами Украины и Служба безопасности Украины. Будем продолжать отвечать. Украине война точно не нужна, если Путин хочет войны настолько, что теперь ввязался в очередную громкую политическую манипуляцию со своими псевдовыборами, и ввязался так, что побоялся увидеть в списке на выборы даже одну-единственную партию, которая хотя бы что-то говорила о необходимости мира, — снял партию "Яблоко", — то его приоритеты абсолютно очевидны", — резюмировал Зеленский.

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