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Новини Масований ракетний обстріл Співпраця КНДР та РФ
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Під час сьогоднішньої атаки Росія застосувала проти України балістичні ракети з КНДР, - Зеленський

ракета КНДР

Ракетний обстріл по Україні у ніч на 11 серпня Росія здійснила із застосуванням балістичних ракет виробництва Північної Кореї.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

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Обстріл України

"Було нове застосування Росією ракет із Північної Кореї — в ударі проти України, у ніч на цей день. Балістика проти Києва, проти Запоріжжя з кількох російських регіонів. На жаль, є загиблі. Мої співчуття всім близьким. Десятки людей поранені через удари", — сказав він.

Зеленський зауважив, що нічні ракетні удари були з Курської, Ростовської, Орловської й Воронезької областей РФ.

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Голова держави наголосив, що особливо складна ситуація була у Запоріжжі.

Крім того, протягом сьогоднішньої доби тривають удари дронами різних типів по прифронтових містах і селах від Сумщини до Херсонщини.

Відповідь на удари

"І коли ми відповідаємо на такі російські удари – відповідаємо по їхніх об’єктах, – це має трактуватися виключно як цілком справедливі реакції на російську війну, на постійний терор проти України, проти наших людей. Сьогодні були наші застосування відповідні – санкції середньої дальності та далекобійні санкції проти Росії і щодо об’єктів нафтової галузі, щодо логістики, щодо воєнної інфраструктури. Головнокомандувач Збройних Сил України та Служба безпеки України доповідали щодо цього. Будемо продовжувати у відповідь. Україні війна точно не потрібна, якщо Путін хоче війни аж настільки, що тепер вліз у чергову гучну політичну маніпуляцію зі своїми псевдовиборами, і вліз так, що побоявся побачити у списку на вибори навіть одну-єдину партію, яка хоча б щось говорила про необхідність миру, – зняв партію "Яблоко", – то пріоритети його абсолютно очевидні", — резюмував Зеленський.

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  • Нагадаємо, у ніч на 11 серпня російські окупанти атакували Україну балістичними ракетами та безпілотниками різних типів. Було зафіксовано удари по Запоріжжю та Києву протикорабельними ракетами Циркон, балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23.
  • Протиповітряною обороною збито/подавлено 98 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Автор: 

Зеленський Володимир (26644) КНДР (1245) обстріл (36127)
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Топ коментарі
+16
***** нам твій піздбож??? Де наша балістика? Де наш балістичний комплекс Сапсан від КБ Південне, фінансування якого ти зупинив у 2019 і який після поновлення програми у 2023 пройшов всі випробування ще у 2024, а у 2025 влітку вже був готовий для серійного виробництва. Де наша балістика, муділо? І де наша проти-балістика? Де наш протибалістичний комплекс Кільчень (аналог Петріота, але в 10 разів дешевший)? Де все це, казліна ти брехлива???
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11.08.2026 22:06 Відповісти
+12
Ми відповімо ракетами власного балаболістичного виробництва.
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11.08.2026 22:02 Відповісти
+8
І що нам робити з цією інформацією?
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11.08.2026 22:03 Відповісти

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