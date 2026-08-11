Під час сьогоднішньої атаки Росія застосувала проти України балістичні ракети з КНДР, - Зеленський

Ракетний обстріл по Україні у ніч на 11 серпня Росія здійснила із застосуванням балістичних ракет виробництва Північної Кореї.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Обстріл України

"Було нове застосування Росією ракет із Північної Кореї — в ударі проти України, у ніч на цей день. Балістика проти Києва, проти Запоріжжя з кількох російських регіонів. На жаль, є загиблі. Мої співчуття всім близьким. Десятки людей поранені через удари", — сказав він.

Зеленський зауважив, що нічні ракетні удари були з Курської, Ростовської, Орловської й Воронезької областей РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна передала США пропозиції щодо посилення ППО та примусу РФ до миру, - Зеленський

Голова держави наголосив, що особливо складна ситуація була у Запоріжжі.

Крім того, протягом сьогоднішньої доби тривають удари дронами різних типів по прифронтових містах і селах від Сумщини до Херсонщини.

Відповідь на удари

"І коли ми відповідаємо на такі російські удари – відповідаємо по їхніх об’єктах, – це має трактуватися виключно як цілком справедливі реакції на російську війну, на постійний терор проти України, проти наших людей. Сьогодні були наші застосування відповідні – санкції середньої дальності та далекобійні санкції проти Росії і щодо об’єктів нафтової галузі, щодо логістики, щодо воєнної інфраструктури. Головнокомандувач Збройних Сил України та Служба безпеки України доповідали щодо цього. Будемо продовжувати у відповідь. Україні війна точно не потрібна, якщо Путін хоче війни аж настільки, що тепер вліз у чергову гучну політичну маніпуляцію зі своїми псевдовиборами, і вліз так, що побоявся побачити у списку на вибори навіть одну-єдину партію, яка хоча б щось говорила про необхідність миру, – зняв партію "Яблоко", – то пріоритети його абсолютно очевидні", — резюмував Зеленський.

Читайте також: Змінили формат із міркувань безпеки: Повітряні сили перестали вказувати точну кількість ракет РФ у звітах