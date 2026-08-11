Під час сьогоднішньої атаки Росія застосувала проти України балістичні ракети з КНДР, - Зеленський
Ракетний обстріл по Україні у ніч на 11 серпня Росія здійснила із застосуванням балістичних ракет виробництва Північної Кореї.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
Обстріл України
"Було нове застосування Росією ракет із Північної Кореї — в ударі проти України, у ніч на цей день. Балістика проти Києва, проти Запоріжжя з кількох російських регіонів. На жаль, є загиблі. Мої співчуття всім близьким. Десятки людей поранені через удари", — сказав він.
Зеленський зауважив, що нічні ракетні удари були з Курської, Ростовської, Орловської й Воронезької областей РФ.
Голова держави наголосив, що особливо складна ситуація була у Запоріжжі.
Крім того, протягом сьогоднішньої доби тривають удари дронами різних типів по прифронтових містах і селах від Сумщини до Херсонщини.
Відповідь на удари
"І коли ми відповідаємо на такі російські удари – відповідаємо по їхніх об’єктах, – це має трактуватися виключно як цілком справедливі реакції на російську війну, на постійний терор проти України, проти наших людей. Сьогодні були наші застосування відповідні – санкції середньої дальності та далекобійні санкції проти Росії і щодо об’єктів нафтової галузі, щодо логістики, щодо воєнної інфраструктури. Головнокомандувач Збройних Сил України та Служба безпеки України доповідали щодо цього. Будемо продовжувати у відповідь. Україні війна точно не потрібна, якщо Путін хоче війни аж настільки, що тепер вліз у чергову гучну політичну маніпуляцію зі своїми псевдовиборами, і вліз так, що побоявся побачити у списку на вибори навіть одну-єдину партію, яка хоча б щось говорила про необхідність миру, – зняв партію "Яблоко", – то пріоритети його абсолютно очевидні", — резюмував Зеленський.
- Нагадаємо, у ніч на 11 серпня російські окупанти атакували Україну балістичними ракетами та безпілотниками різних типів. Було зафіксовано удари по Запоріжжю та Києву протикорабельними ракетами Циркон, балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23.
- Протиповітряною обороною збито/подавлено 98 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
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