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Зеленский назначил представителя Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества

Георгий Филатов получил новое дипломатическое назначение

Георгий Филатов стал представителем Украины при Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) по совместительству.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе президента Украины №718/2026 от 11 августа, опубликованном на сайте главы государства.

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Филатов будет совмещать две дипломатические должности

"Назначить генерального консула Украины в Стамбуле Филатова Георгия Александровича представителем Украины при Организации Черноморского экономического сотрудничества по совместительству", — отмечается в указе.

Таким образом, Филатов будет совмещать работу в Генеральном консульстве Украины в Стамбуле с представительством Украины в ОЧЭС.

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Что известно о Георгии Филатове

Георгий Филатов занимает должность генерального консула Украины в Стамбуле с июня 2026 года. До этого он работал в Министерстве иностранных дел Украины, Офисе Президента и дипломатическом представительстве Украины в Турции.

Филатов имеет высшее образование. Он окончил Физико-технический институт Днепропетровского национального университета, ныне — Днепровского национального университета имени Олеся Гончара.

В 2007–2015 годах он занимал инженерные и научно-исследовательские должности в ракетно-космической отрасли Украины.

В начале 2015 года Филатов приступил к работе в МИД Украины. С сентября 2015 года по декабрь 2022 года он занимал должность второго секретаря по экономическим вопросам в Посольстве Украины в Турции.

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В конце 2022 года дипломат перешел в Офис Президента Украины. Там он работал в структурах, отвечавших за торгово-экономическое сотрудничество и внешнюю политику.

В конце 2024 года Филатова назначили заместителем директора Департамента международной безопасности и обороны МИД Украины. На этой должности он работал до июня 2026 года.

Ранее Зеленский назначил посла Украины в Сомали.

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