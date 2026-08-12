Зеленский назначил представителя Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества
Георгий Филатов стал представителем Украины при Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) по совместительству.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе президента Украины №718/2026 от 11 августа, опубликованном на сайте главы государства.
Филатов будет совмещать две дипломатические должности
"Назначить генерального консула Украины в Стамбуле Филатова Георгия Александровича представителем Украины при Организации Черноморского экономического сотрудничества по совместительству", — отмечается в указе.
Таким образом, Филатов будет совмещать работу в Генеральном консульстве Украины в Стамбуле с представительством Украины в ОЧЭС.
Что известно о Георгии Филатове
Георгий Филатов занимает должность генерального консула Украины в Стамбуле с июня 2026 года. До этого он работал в Министерстве иностранных дел Украины, Офисе Президента и дипломатическом представительстве Украины в Турции.
Филатов имеет высшее образование. Он окончил Физико-технический институт Днепропетровского национального университета, ныне — Днепровского национального университета имени Олеся Гончара.
В 2007–2015 годах он занимал инженерные и научно-исследовательские должности в ракетно-космической отрасли Украины.
В начале 2015 года Филатов приступил к работе в МИД Украины. С сентября 2015 года по декабрь 2022 года он занимал должность второго секретаря по экономическим вопросам в Посольстве Украины в Турции.
В конце 2022 года дипломат перешел в Офис Президента Украины. Там он работал в структурах, отвечавших за торгово-экономическое сотрудничество и внешнюю политику.
В конце 2024 года Филатова назначили заместителем директора Департамента международной безопасности и обороны МИД Украины. На этой должности он работал до июня 2026 года.
Ранее Зеленский назначил посла Украины в Сомали.
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