Зеленський призначив представника України при Організації чорноморського економічного співробітництва

Георгій Філатов став представником України при Організації Чорноморського Економічного Співробітництва (ОЧЕС) за сумісництвом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі президента України №718/2026 від 11 серпня, оприлюдненому на сайті глави держави.

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Філатов поєднуватиме дві дипломатичні посади

"Призначити генерального консула України в Стамбулі Філатова Георгія Олександровича представником України при Організації Чорноморського Економічного Співробітництва за сумісництвом", — зазначається в указі.

Таким чином, Філатов поєднуватиме роботу Генерального консульства України в Стамбулі з представництвом України в ОЧЕС.

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Що відомо про Георгія Філатова

Георгій Філатов обіймає посаду Генерального консула України в Стамбулі з червня 2026 року. До цього він працював у Міністерстві закордонних справ України, Офісі Президента та дипломатичному представництві України в Туреччині.

Філатов має вищу освіту. Він закінчив Фізико-технічний інститут Дніпропетровського національного університету, нині — Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

У 2007–2015 роках він працював на інженерних та науково-дослідних посадах у ракетно-космічній галузі України.

На початку 2015 року Філатов розпочав роботу в МЗС України. З вересня 2015 року до грудня 2022 року він був другим секретарем з економічних питань у Посольстві України в Туреччині.

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Наприкінці 2022 року дипломат перейшов до Офісу Президента України. Там він працював у структурах, що відповідали за торговельно-економічне співробітництво та зовнішню політику.

Наприкінці 2024 року Філатова призначили заступником директора Департаменту міжнародної безпеки та оборони МЗС України. На цій посаді він працював до червня 2026 року.

Раніше Зеленський призначив посла України в Сомалі.

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