237 боестолкновений на фронте за сутки, горячее всего - на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки, 11 августа 2026 года, на фронте было зафиксировано 237 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

Вчера противник нанес два ракетных удара с применением 13 ракет и 80 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 284 управляемые авиабомбы. Кроме того, захватчики задействовали 11 155 дронов-камикадзе и осуществили 3422 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 28 из которых — с применением реактивных систем залпового огня.

Артиллерийским обстрелам со стороны врага подверглись населенные пункты Коренек, Сопич, Бачевск, Нескучное, Рогизное, Товстодубово, Безсаловка, Винторовка, Горки, Яструбщина, Тополя Сумской области. Авиаударам подверглись Сумы, Гурко-Ожинка, Пустогород.

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Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три пункта управления, один район сосредоточения живой силы противника, одну артиллерийскую систему и четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1260 человек. Также были уничтожены семь боевых бронированных машин, 60 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, 13 наземных робототехнических комплексов, 1767 беспилотных летательных аппаратов, 388 единиц автомобильной и две единицы специальной техники противника.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отразили семь вражеских штурмов. В то же время агрессор совершил 71 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один — с применением реактивной системы залпового огня.

Обстановка в Харьковской области

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 13 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах населенных пунктов Лиман, Старица и в сторону населенных пунктов Хатное, Колодязное, Охримовка и Водяное.

На Купянском направлении произошло 15 наступательных действий врага в районах Загрызово, Куриловки и в сторону Радьковки и Петропавловки.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты семь раз атаковали в районах населенных пунктов Карповка, Среднее, Заречное и Диброва.

На Славянском направлении противник совершил 18 штурмовых действий в районах населенных пунктов Ризниковка, Закитное, Кривая Лука, Каленики, а также в сторону Рай-Александровки и Озерного.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили одну наступательную операцию в сторону Юрковки.

Также отмечается, что на Константиновском направлении зафиксировано 34 атаки. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка и в сторону населенных пунктов Долгая Балка, Степановка, Торецкое, Новый Донбасс, Кучеров Яр.

"Тридцать семь атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новое Шахово, Мирное, Дорожное, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Шевченко, Мирное, Васильевка, Сергеевка, Новопавловка", — говорится в сообщении.

Обстановка на юге

Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении захватчики совершили одну атаку в сторону Тернового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты шесть раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Чаривное, Косовцево, Староукраинка, Цвитково, Гуляйпольское.

На Ореховском направлении наши защитники отразили две попытки противника продвинуться вперед в сторону Приморского и в районе Луговского.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

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На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.