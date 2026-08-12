Дефицит топлива в РФ: в Оренбургской области автомобили будут заправлять в зависимости от цифр на номерных знаках

В Оренбургской области бензин будут продавать по дням в зависимости от последней цифры государственного номера автомобиля.

Об этом заявил губернатор Евгений Солнцев, сообщает Цензор.НЕТ.

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Как это будет работать?

Как пояснил российский чиновник, 12 августа заправить автомобиль смогут те, у кого госномера заканчиваются на четную цифру, а 13-го - на нечетную.

Лимиты и ограничения

Также вводится запрет на заправку топлива в канистры.

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"Вводим также лимиты на объем отпускаемого топлива: бензин (АИ-92, АИ-95) - не менее 15 л и не более 30 л на одного человека. Дизельное топливо - до 60 л в пределах населенных пунктов и до 200 л на АЗС, расположенных на межмуниципальных, региональных и федеральных трассах в пределах области", - добавил он.

Губернатор признал, что введение этих мер связано с вчерашней атакой. 11 августа в Орске был атакован НПЗ.

Что этому предшествовало?

Как сообщалось, в России дефицит бензина охватил как минимум 16 регионов.

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