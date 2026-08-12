Дефицит топлива в РФ: в Оренбургской области автомобили будут заправлять в зависимости от цифр на номерных знаках
В Оренбургской области бензин будут продавать по дням в зависимости от последней цифры государственного номера автомобиля.
Об этом заявил губернатор Евгений Солнцев, сообщает Цензор.НЕТ.
Как это будет работать?
Как пояснил российский чиновник, 12 августа заправить автомобиль смогут те, у кого госномера заканчиваются на четную цифру, а 13-го - на нечетную.
Лимиты и ограничения
Также вводится запрет на заправку топлива в канистры.
"Вводим также лимиты на объем отпускаемого топлива: бензин (АИ-92, АИ-95) - не менее 15 л и не более 30 л на одного человека. Дизельное топливо - до 60 л в пределах населенных пунктов и до 200 л на АЗС, расположенных на межмуниципальных, региональных и федеральных трассах в пределах области", - добавил он.
Губернатор признал, что введение этих мер связано с вчерашней атакой. 11 августа в Орске был атакован НПЗ.
Что этому предшествовало?
Как сообщалось, в России дефицит бензина охватил как минимум 16 регионов.
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