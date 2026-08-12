Дефіцит пального в РФ: в Оренбурзькій області авто заправлятимуть залежно від цифр на номерах

В Оренбурзькій області бензин продаватимуть по днях, залежно від останньої цифри держномера автомобіля.

Про це заявив губернатор Євген Солнцев, інформує Цензор.НЕТ.

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Як це працюватиме?

Як пояснив російський чиновник, 12 серпня заправити авто зможуть ті, у кого держномери закінчуються на парну цифру, а 13-го - на непарну.

Ліміти та обмеження

Також запроваджується заборона на заправку пального в каністри.

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"Вводимо також ліміти на обсяг пального, що відпускається: бензин (АІ‑92, АІ‑95) - не менше 15 л і не більше 30 л в одні руки. Дизельне пальне - до 60 л у межах населених пунктів і до 200 л на АЗС, розташованих на міжмуніципальних, регіональних та федеральних трасах у межах області", - додав він.

Губернатор визнав, що запровадження цих заходів пов'язане із вчорашньою атакою. 11 серпня в Орську було атаковано НПЗ.

Що передувало?

Як повідомлялося, у Росії дефіцит бензину охопив щонайменше 16 регіонів.

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