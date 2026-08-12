Дефіцит пального в РФ: в Оренбурзькій області авто заправлятимуть залежно від цифр на номерах
В Оренбурзькій області бензин продаватимуть по днях, залежно від останньої цифри держномера автомобіля.
Про це заявив губернатор Євген Солнцев, інформує Цензор.НЕТ.
Як це працюватиме?
Як пояснив російський чиновник, 12 серпня заправити авто зможуть ті, у кого держномери закінчуються на парну цифру, а 13-го - на непарну.
Ліміти та обмеження
Також запроваджується заборона на заправку пального в каністри.
"Вводимо також ліміти на обсяг пального, що відпускається: бензин (АІ‑92, АІ‑95) - не менше 15 л і не більше 30 л в одні руки. Дизельне пальне - до 60 л у межах населених пунктів і до 200 л на АЗС, розташованих на міжмуніципальних, регіональних та федеральних трасах у межах області", - додав він.
Губернатор визнав, що запровадження цих заходів пов'язане із вчорашньою атакою. 11 серпня в Орську було атаковано НПЗ.
Що передувало?
Як повідомлялося, у Росії дефіцит бензину охопив щонайменше 16 регіонів.
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