В Верховную Раду пока не поступало представление президента о назначении главы МИД, - "слуга народа" Мережко
В Верховную Раду пока не поступало представление президента Владимира Зеленского о назначении министра иностранных дел.
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил народный депутат фракции "Слуга народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.
Вероятный кандидат - Сибига
"Хотелось бы, чтобы это произошло как можно скорее, чтобы у членов Комитета было время обдумать кандидатуру и подготовиться к заседанию Комитета, на котором она будет рассмотрена. Вполне возможно, что президент внесет кандидатуру исполняющего обязанности министра Андрея Сибиги. В то же время у нас уже запланировано заседание комитета 19 августа с участием и.о. министра, на котором будут рассматриваться текущие вопросы внешней политики", - отметил он.
Говоря о том, сможет ли парламент рассмотреть назначение министра иностранных дел на ближайшем заседании 18 августа, народный депутат отметил:
"Если хотя бы за сутки до 18 августа поступит представление, то можно будет назначить заседание Комитета по этому вопросу. Например, если оно поступит в Раду 17-го, то заседание можно будет провести на следующий день утром. То есть есть четкие правила проведения заседаний Комитета, и мы их соблюдаем".
Ситуация с Минобороны
Мережко также сообщил, что не располагает информацией о том, поступало ли в Раду представление президента на должность министра обороны, ведь этот вопрос находится в ведении другого комитета.
"Предполагаю, что его пока нет. Обычно, поскольку это кандидатуры от президента, эти два представления поступают вместе", - добавил политик.
- Напомним, что 17 июля правительство назначило Андрея Сибигу временно исполняющим обязанности министра иностранных дел.
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