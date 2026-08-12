В Верховную Раду пока не поступало представление президента о назначении главы МИД, - "слуга народа" Мережко

В Верховную Раду пока не поступало представление президента Владимира Зеленского о назначении министра иностранных дел.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил народный депутат фракции "Слуга народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

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Вероятный кандидат - Сибига

"Хотелось бы, чтобы это произошло как можно скорее, чтобы у членов Комитета было время обдумать кандидатуру и подготовиться к заседанию Комитета, на котором она будет рассмотрена. Вполне возможно, что президент внесет кандидатуру исполняющего обязанности министра Андрея Сибиги. В то же время у нас уже запланировано заседание комитета 19 августа с участием и.о. министра, на котором будут рассматриваться текущие вопросы внешней политики", - отметил он.

Говоря о том, сможет ли парламент рассмотреть назначение министра иностранных дел на ближайшем заседании 18 августа, народный депутат отметил:

"Если хотя бы за сутки до 18 августа поступит представление, то можно будет назначить заседание Комитета по этому вопросу. Например, если оно поступит в Раду 17-го, то заседание можно будет провести на следующий день утром. То есть есть четкие правила проведения заседаний Комитета, и мы их соблюдаем".

Ситуация с Минобороны

Мережко также сообщил, что не располагает информацией о том, поступало ли в Раду представление президента на должность министра обороны, ведь этот вопрос находится в ведении другого комитета.

"Предполагаю, что его пока нет. Обычно, поскольку это кандидатуры от президента, эти два представления поступают вместе", - добавил политик.

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Напомним, что 17 июля правительство назначило Андрея Сибигу временно исполняющим обязанности министра иностранных дел.

Новый Кабмин

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.

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