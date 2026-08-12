До ВР наразі не надходило подання президента на призначення очільника МЗС, - "слуга народу" Мережко

До Верховної Ради поки не надходило подання президента Володимира Зеленського на призначення міністра закордонних справ.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав народний депутат фракції "Слуга народу", голова Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

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Ймовірний кандидат - Сибіга

"Хотілося б, що це сталося якомога скоріше, щоб у членів Комітету був час обдумати кандидатуру і підготуватися до засідання Комітету, на якому її буде розглянуто. Цілком можливо, що президент внесе кандидатуру виконуючого обовʼязки міністра Андрія Сибіги. Водночас, у нас вже заплановано засідання Комітету 19 серпня за участі в.о. міністра, на якому розглядатимуться поточні питання зовнішньої політики", - зауважив він.

Говорячи про те, чи може парламент розглянути призначення міністра закордонних справ на найближчому засіданні 18 серпня, нардеп зазначив:

"Якщо хоча б за добу до 18 серпня надійде подання, то можна буде призначити засідання Комітету з цього питання. Наприклад, якщо воно прийде в Раду 17-го, то засідання можна буде провести наступного дня вранці. Тобто є чіткі правила для проведення засідань Комітету, і ми їх дотримуємося".

Ситуація з Міноборони

Мережко також повідомив, що не володіє інформацією, чи надходило до Ради подання президента на міністра оборони, адже це питання іншого Комітету.

"Припускаю, що його поки що немає. Зазвичай, оскільки це кандидатури від президента, ці два подання приходять разом", - додав політик.

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Нагадаємо, що 17 липня уряд призначив Андрія Сибігу тимчасово виконувачем обов’язків Міністра закордонних справ.

Новий Кабмін

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

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