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Новости Бои на Александровском направлении Прямой эфир Бутусов
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Доклад нового главнокомандующего Драпатого о результатах контрнаступления под Запорожьем | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Командир роты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Национальной гвардии "Хартия" Юрий Бутусов в прямом эфире анализирует успехи ВСУ на Александровском направлении и новые задачи, поставленные главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым.

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Что этому предшествовало?

  • Накануне главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый доложил президенту, что с января 2026 года в рамках наступательных действий на Александровском направлении украинские военные вернули контроль над 745 квадратными километрами территории.
  • Операция проводилась в два этапа: первый длился с января по май, а второй — с мая по август.

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