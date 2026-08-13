Доклад нового главнокомандующего Драпатого о результатах контрнаступления под Запорожьем | Юрий Бутусов. ВИДЕО
Командир роты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Национальной гвардии "Хартия" Юрий Бутусов в прямом эфире анализирует успехи ВСУ на Александровском направлении и новые задачи, поставленные главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым.
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Что этому предшествовало?
- Накануне главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый доложил президенту, что с января 2026 года в рамках наступательных действий на Александровском направлении украинские военные вернули контроль над 745 квадратными километрами территории.
- Операция проводилась в два этапа: первый длился с января по май, а второй — с мая по август.
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