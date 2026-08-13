Доповідь нового головкома Драпатого щодо результатів контрнаступу під Запоріжжям | Юрій Бутусов. ВIДЕО
Командир роти БпЛА 23 штурмового полку в складі 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Юрій Бутусов у прямому етері аналізує успіхи ЗСУ на Олександрівському напрямку та нові виклики головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.
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Що передувало?
- Напередодні головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповів президенту, що з січня 2026 року в межах наступальних дій на Олександрівському напрямку українські військові повернули контроль над 745 квадратними кілометрами території.
- Операцію проводили у два етапи: перший тривав із січня до травня, а другий — із травня до серпня.
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Можу скласти зведення для Невідомого Вови: В результаті потужних контрнаступів звільнено 3 хати, 8 прибудинкових вуличних туалетів, загинуло 1,5 бійця, поранено 3 бійця, 5 000 бійців пішли в СЗЧ, 2 500 бійців зникли безвісти.