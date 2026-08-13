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Новини Бої на Олександрівському напрямку Прямий ефір Бутусова
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Доповідь нового головкома Драпатого щодо результатів контрнаступу під Запоріжжям | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Командир роти БпЛА 23 штурмового полку в складі 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Юрій Бутусов у прямому етері аналізує успіхи ЗСУ на Олександрівському напрямку та нові виклики головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація на багатьох ділянках фронту без перебільшення критична, - Бутусов

Що передувало?

  • Напередодні головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповів президенту, що з січня 2026 року в межах наступальних дій на Олександрівському напрямку українські військові повернули контроль над 745 квадратними кілометрами території.
  • Операцію проводили у два етапи: перший тривав із січня до травня, а другий — із травня до серпня.

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Автор: 

Запорізька область (5159) бойові дії (6320) Бутусов Юрій (3730) контрнаступ (455) Драпатий Михайло (86) Бутусов Плюс (95)
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Топ коментарі
+8
Нащо то взагалі дповідать публічно.... Москальня молча робить свої справи.... Ось знову доложилі в Кремль про наші проблеми з портами та зерном. Чекайте ударів.
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13.08.2026 21:04 Відповісти
+5
У кацапів дві біди - пуйло і Роберт Бровді, у українців теж дві біди - кацапи і контрнаступи.
Можу скласти зведення для Невідомого Вови: В результаті потужних контрнаступів звільнено 3 хати, 8 прибудинкових вуличних туалетів, загинуло 1,5 бійця, поранено 3 бійця, 5 000 бійців пішли в СЗЧ, 2 500 бійців зникли безвісти.
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13.08.2026 22:22 Відповісти
+5
Зеленський може тільки створити Fire Point за чужі гроші, для ядерного проекту потрібна інша влада!
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13.08.2026 22:59 Відповісти

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