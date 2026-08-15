"Оккупация не создает суверенитета": МИД отреагировало на планы ФСБ РФ отменить пограничные зоны

Федеральная служба безопасности Российской Федерации планирует отменить пограничные зоны на отдельных участках Ростовской и Воронежской областей России, граничащих с временно оккупированными территориями Украины, а также между временно оккупированным Крымом и временно оккупированной частью Херсонской области Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, в российских проектах ведомственных приказов это объясняется якобы "включением" временно оккупированных территорий Украины в состав РФ.

Москва выдает желаемое за действительное

"Таким образом, Москва в очередной раз пытается выдать желаемое за действительное и подменить международно признанный правовой статус собственными нелепыми административными решениями, очевидно полагая, что достаточно издать соответствующий противоправный указ, чтобы присвоить территории суверенного государства. Впрочем, количество таких решений не придает им ни законности, ни международного признания", — отметили в МИД.

Читайте: Украина передала США документ о том, что Россия может не захватить Донбасс даже в 2027 году, - СМИ

Фактически речь идет не о прекращении пограничного контроля, а об очередной попытке стереть границу между территорией государства-агрессора и оккупированной им территорией Украины.

"Подчеркиваем, что ни один закон, указ или ведомственный приказ Российской Федерации не способен изменить правовой статус украинских территорий. Оккупация не создает суверенитета, а попытка аннексии не порождает территориальных прав. Российская Федерация остается государством-оккупантом и государством-агрессором независимо от того, как она определяет статус оккупированных территорий в собственном законодательстве", — отметили в МИД.

Читайте также: МИД Украины допускает возможную встречу Зеленского с Лукашенко ради сохранения жизней и прекращения войны

"Перерисовкой карт" и созданием видимости

"Российское ведомство может сколько угодно перемещать контрольно-пропускные пункты, переписывать собственные документы и перерисовывать карты. От этого оккупированная украинская земля не становится российской, а международно признанная государственная граница Украины не сдвигается ни на метр", — подчеркнули в МИД.

Как отмечают в ведомстве, решение ФСБ следует рассматривать как очередной элемент последовательной политики административного присвоения временно оккупированной территории Украины и создания видимости ее "окончательной интеграции" в состав России.

"Показательно, что Москва продолжает менять формулировки в своих приказах и проводить новые линии на картах, очевидно рассчитывая, что такие шаги способны изменить правовой статус территории Украины. С уверенностью заявляем, что это невозможно", — подчеркнули в МИД.

Читайте также: МИД предостерегает наблюдателей от СНГ на выборах в Госдуму РФ от посещения оккупированных территорий Украины