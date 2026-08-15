"Окупація не створює суверенітету": МЗС відреагувало на плани ФСБ РФ скасувати прикордонні зони

Федеральна служба безпеки Російської Федерації планує скасувати прикордонні зони на окремих ділянках Ростовської та Воронезької областей Росії, що межують із тимчасово окупованими територіями України, а також між тимчасово окупованим Кримом та тимчасово окупованою частиною Херсонської області України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

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Як зазначається, у російських проєктах відомчих наказів це пояснюється нібито "включенням" тимчасово окупованих територій України до складу РФ.

Москва видає бажане за дійсне

"Таким чином, Москва вкотре намагається видати бажане за дійсне та підмінити міжнародно визнаний правовий статус власними недолугими адміністративними рішеннями, очевидно вважаючи, що достатньо видати відповідний протиправний наказ, аби привласнити території суверенної держави. Втім, кількість таких рішень не додає їм ані законності, ані міжнародного визнання", - зазначили в МЗС.

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Фактично йдеться не про припинення прикордонного контролю, а про чергову спробу стерти кордон між територією держави-агресора та окупованою нею територією України.

"Наголошуємо, що жоден закон, указ чи відомчий наказ Російської Федерації не здатен змінити правовий статус українських територій. Окупація не створює суверенітету, а спроба анексії не породжує територіальних прав. Російська Федерація залишається державою-окупантом та державою-агресором незалежно від того, як вона визначає статус окупованих територій у власному законодавстві", - зауважили в МЗС.

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"Перемальовуванням карт" та створення видимості

"Російське відомство може скільки завгодно пересувати пункти контролю, переписувати власні документи та перемальовувати карти. Від цього окупована українська земля не стає російською, а міжнародно визнаний державний кордон України не зсувається ані на метр", - наголосили в МЗС.

Як зазначають у відомстві, рішення ФСБ слід розглядати як черговий елемент послідовної політики адміністративного привласнення тимчасово окупованої території України та створення видимості її "остаточної інтеграції" до складу Росії.

"Показово, що Москва продовжує змінювати формулювання у власних наказах і креслити нові лінії на картах, очевидно розраховуючи, що такі кроки здатні змінити правовий статус території України. З упевненістю доводимо до відома, що не здатні", - наголосили в МЗС.

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