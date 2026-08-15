Двое мужчин устроили перестрелку из травматического оружия в Днепре: есть пострадавшие
В центре Днепра группа мужчин устроила драку в одном из заведений, после чего на улице раздались выстрелы из травматического оружия в сторону сотрудников охранного агентства.
Об этом в Facebook сообщила полиция Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел возле одного из заведений на улице Магдебургского права в Шевченковском районе Днепра.
В результате конфликта травмы получили сотрудники охранного агентства и 24-летний мужчина.
Конфликт продолжился на улице
По данным полиции, сначала мужчины устроили драку внутри заведения. После этого они вышли на улицу и произвели выстрелы из травматических пистолетов в сторону сотрудников охранного агентства.
Правоохранители установили личности участников инцидента и разыскали всех мужчин, причастных к хулиганским действиям.
Двум мужчинам сообщили о подозрении
29- и 31-летних мужчин задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
У них изъяли травматическое оружие.
Следователи под процессуальным руководством Центральной окружной прокуратуры города Днепра сообщили обоим задержанным о подозрении в хулиганстве. Речь идет о части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование продолжается.
Ранее мы писали, что в Полтавской области задержали мужчину, который стрелял в полицейских, в результате чего один из них получил ранение.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль