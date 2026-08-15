Двоє чоловіків влаштували стрілянину з травматичної зброї в Дніпрі: є постраждалі

У центрі Дніпра група чоловіків влаштувала бійку в одному із закладів, після чого на вулиці пролунали постріли з травматичної зброї в бік представників охоронного агентства.

Про це в Фейсбуці повідомила Поліція Дніпропетровської області, передає Цензор.НЕТ.

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Подія сталася біля одного із закладів на вулиці Магдебурзького права у Шевченківському районі Дніпра.

Унаслідок конфлікту травм зазнали працівники охоронного агентства та 24-річний чоловік.

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Конфлікт продовжився на вулиці

За даними поліції, спочатку чоловіки влаштували бійку всередині закладу. Після цього вони вийшли на вулицю та здійснили постріли з травматичних пістолетів у бік представників охоронного агентства.

Правоохоронці встановили особи учасників події та розшукали всіх чоловіків, причетних до хуліганських дій.

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Двом чоловікам повідомили про підозру

29- та 31-річних чоловіків затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У них вилучили травматичну зброю.

Слідчі за процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра повідомили обом затриманим про підозру у хуліганстві. Йдеться про частину 4 статті 296 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Раніше ми писали, що у Полтавській області затримали чоловіка, який стріляв у поліцейських, унаслідок чого одного з них поранено.

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