Двоє чоловіків влаштували стрілянину з травматичної зброї в Дніпрі: є постраждалі
У центрі Дніпра група чоловіків влаштувала бійку в одному із закладів, після чого на вулиці пролунали постріли з травматичної зброї в бік представників охоронного агентства.
Про це в Фейсбуці повідомила Поліція Дніпропетровської області, передає Цензор.НЕТ.
Подія сталася біля одного із закладів на вулиці Магдебурзького права у Шевченківському районі Дніпра.
Унаслідок конфлікту травм зазнали працівники охоронного агентства та 24-річний чоловік.
Конфлікт продовжився на вулиці
За даними поліції, спочатку чоловіки влаштували бійку всередині закладу. Після цього вони вийшли на вулицю та здійснили постріли з травматичних пістолетів у бік представників охоронного агентства.
Правоохоронці встановили особи учасників події та розшукали всіх чоловіків, причетних до хуліганських дій.
Двом чоловікам повідомили про підозру
29- та 31-річних чоловіків затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
У них вилучили травматичну зброю.
Слідчі за процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра повідомили обом затриманим про підозру у хуліганстві. Йдеться про частину 4 статті 296 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Раніше ми писали, що у Полтавській області затримали чоловіка, який стріляв у поліцейських, унаслідок чого одного з них поранено.
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