Кушнер встретился с лидером ХАМАС в Египте: пытаются возобновить план Трампа по Газе
Посланник США Джаред Кушнер встретился в Египте с лидером ХАМАС Халилем аль-Хайей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.
Встреча была посвящена попытке возобновить реализацию мирного плана президента США Дональда Трампа в отношении Сектора Газа.
Кушнер обсудил мирный план с представителем ХАМАС
Переговоры состоялись в египетском городе Эль-Аламейн. В них также принял участие директор Совета мира Николай Младенов.
Главной целью встречи было разблокирование мирной инициативы США после того, как Израиль отверг ключевые элементы предложенной "дорожной карты".
Помимо переговоров с представителями ХАМАС, Кушнер встретился с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.
После этого спецпосланник США планирует провести консультации с другими региональными лидерами, в частности с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Главная цель встречи - разблокировать мирную инициативу США", - говорится в сообщении.
Страны региона выступили против решения Израиля
На фоне разногласий относительно условий прекращения огня и послевоенного устройства Газы министры иностранных дел восьми стран выступили с совместным заявлением.
Речь идет о Иордании, ОАЭ, Индонезии, Пакистане, Турции, Саудовской Аравии, Катаре и Египте.
Дипломаты осудили отказ Израиля от мирного плана Трампа и заявили, что это решение ставит под угрозу попытки остановить войну.
В конце июля 2026 года Совет мира для Газы объявил о достижении договоренности о полном разоружении ХАМАС и других вооруженных группировок.
Тогда Дональд Трамп назвал это соглашение важной вехой в реализации мирной инициативы из 20 пунктов, разработанной после достижения договоренности о прекращении огня при посредничестве США, Катара, Турции и Египта.
В начале августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложенный США план из 15 пунктов.
Тель-Авив настаивает на полном и безоговорочном разоружении ХАМАС и отказался поддержать ключевые элементы предложенной Вашингтоном "дорожной карты".
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А Нетаньягу, перед осінніми виборами в Ізраїлі, відступати не буде.