Кушнер встретился с лидером ХАМАС в Египте: пытаются возобновить план Трампа по Газе

Посланник США Джаред Кушнер встретился в Египте с лидером ХАМАС Халилем аль-Хайей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

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Встреча была посвящена попытке возобновить реализацию мирного плана президента США Дональда Трампа в отношении Сектора Газа.

Кушнер обсудил мирный план с представителем ХАМАС

Переговоры состоялись в египетском городе Эль-Аламейн. В них также принял участие директор Совета мира Николай Младенов.

Главной целью встречи было разблокирование мирной инициативы США после того, как Израиль отверг ключевые элементы предложенной "дорожной карты".

Помимо переговоров с представителями ХАМАС, Кушнер встретился с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

После этого спецпосланник США планирует провести консультации с другими региональными лидерами, в частности с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Главная цель встречи - разблокировать мирную инициативу США", - говорится в сообщении.

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Страны региона выступили против решения Израиля

На фоне разногласий относительно условий прекращения огня и послевоенного устройства Газы министры иностранных дел восьми стран выступили с совместным заявлением.

Речь идет о Иордании, ОАЭ, Индонезии, Пакистане, Турции, Саудовской Аравии, Катаре и Египте.

Дипломаты осудили отказ Израиля от мирного плана Трампа и заявили, что это решение ставит под угрозу попытки остановить войну.

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В конце июля 2026 года Совет мира для Газы объявил о достижении договоренности о полном разоружении ХАМАС и других вооруженных группировок.

Тогда Дональд Трамп назвал это соглашение важной вехой в реализации мирной инициативы из 20 пунктов, разработанной после достижения договоренности о прекращении огня при посредничестве США, Катара, Турции и Египта.

В начале августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложенный США план из 15 пунктов.

Тель-Авив настаивает на полном и безоговорочном разоружении ХАМАС и отказался поддержать ключевые элементы предложенной Вашингтоном "дорожной карты".

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