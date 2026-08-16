Кушнер зустрівся з лідером ХАМАС у Єгипті: намагаються відновити план Трампа щодо Гази

Посланник США Джаред Кушнер зустрівся в Єгипті з лідером ХАМАС Халілем аль-Хайєю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

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Зустріч була присвячена спробі відновити реалізацію мирного плану президента США Дональда Трампа щодо Сектора Газа.

Кушнер обговорив мирний план із представником ХАМАС

Переговори відбулися в єгипетському місті Ель-Аламейн. У них також взяв участь директор Ради миру Микола Младенов.

Головною метою зустрічі було розблокування мирної ініціативи США після того, як Ізраїль відкинув ключові елементи запропонованої дорожньої карти.

Крім переговорів із представниками ХАМАС, Кушнер зустрівся з президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі.

Після цього спецпосланник США планує провести консультації з іншими регіональними лідерами, зокрема з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

"Головна мета зустрічі — розблокувати мирну ініціативу США", — йдеться в повідомленні.

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Країни регіону виступили проти рішення Ізраїлю

На тлі розбіжностей щодо умов припинення вогню та післявоєнного устрою Гази міністри закордонних справ восьми країн виступили зі спільною заявою.

Йдеться про Йорданію, ОАЕ, Індонезію, Пакистан, Туреччину, Саудівську Аравію, Катар та Єгипет.

Дипломати засудили відмову Ізраїлю від мирного плану Трампа та заявили, що це рішення загрожує спробам зупинити війну.

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Наприкінці липня 2026 року Рада миру для Гази оголосила про домовленість щодо повного роззброєння ХАМАС та інших збройних угруповань.

Тоді Дональд Трамп назвав цю угоду важливою віхою у виконанні мирної ініціативи з 20 пунктів, яку розробили після домовленості про припинення вогню за посередництва США, Катару, Туреччини та Єгипту.

На початку серпня прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відкинув запропонований США план із 15 пунктів.

Тель-Авів наполягає на повному та беззастережному роззброєнні ХАМАС і відмовився підтримати ключові елементи запропонованої Вашингтоном дорожньої карти.

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