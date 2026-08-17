236 боевых столкновений за сутки на фронте: наиболее ожесточенные бои - на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки, 16 июня 2026 года, на фронте было зафиксировано 236 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением 12 ракет и 82 авиационных удара, в ходе которых сбросил 255 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 11 783 дрона-камикадзе и осуществили 3309 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Артиллерийским обстрелам со стороны врага подверглись населенные пункты Коренек, Уланово, Бунякино и Середина-Буда Сумской области. Кроме того, в Сумской области авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Великая Чернеччина, Степановка и Уланово.

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Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по 12 районам сосредоточения живой силы противника.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1440 человек. Также были уничтожены два танка, четыре боевые бронированные машины, 93 артиллерийские системы, три реактивные системы залпового огня, два средства противовоздушной обороны, три ракеты, 16 наземных робототехнических комплексов, 2093 беспилотных летательных аппарата, 597 единиц автомобильной и пять единиц специальной техники противника.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отразили один вражеский штурм. В то же время агрессор нанес два авиационных удара с применением шести управляемых авиабомб и осуществил 44 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением реактивных систем залпового огня.

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Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 17 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Лимана, Казачьей Лопани и Избицкого, а также в направлениях Охримовки, Круглого и Дворичанского.

На Купянском направлении зафиксировано три атаки оккупантов в районах Купянска и Куриловки, а также в направлении Новоплатоновки.

Обстановка на Востоке

Как сообщает Генштаб, попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты восемь раз атаковали в районах Лимана и Дибровы, а также в направлениях Карповки, Ридкодуба, Новоселовки и Дробышево.

На Славянском направлении противник совершил 20 штурмовых действий в районах Кривой Луки, Закитного и Резниковки, а также в направлениях Рай-Александровки и Николаевки.

На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в направлениях населенных пунктов Юрковка и Диброва.

На Константиновском направлении зафиксировано 26 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки, Ильиновки и Иванополья, а также в направлениях Русина Яра, Новоселовки и Степановки.

"Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники отразили 33 атаки. Враг проявлял активность в районах Белицкого и Сергеевки, а также осуществлял штурмы в направлениях Светлого, Кучерова Яра, Нового Донбасса, Шевченко, Новогришино, Мирного, Удачного, Молодецкого, Новоподогородного и Новопавловки", - говорится в сообщении.

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Обстановка на Юге

По данным Генштаба:

На Александровском направлении захватчики совершили одну атаку в направлении населенного пункта Егоровка.

На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали 19 раз. Враг пытался продвинуться в районах Гиркого, Зализнычного и Гуляйпольского, а также в направлениях Чаривного, Ривного, Рождественки и Копаней.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в направлении Новояковлевки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.