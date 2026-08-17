Удар по "Комбинату Каменский" в Ростовской области РФ: Два цеха уничтожены, четыре повреждены. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО
Силы обороны подтвердили уничтожение двух и повреждение еще четырех цехов по производству взрывчатых веществ и пороха на предприятии "Комбинат Каменский" в Каменске-Шахтинском Ростовской области РФ.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Комбинат Каменский" — предприятие российского военно-промышленного комплекса, производящее твердое ракетное топливо для боеприпасов РСЗО "Ураган", "Смерч" и "Торнадо-С", а также для ряда ракетных систем и авиационных средств поражения", — отметили там.
В Генштабе добавили, что работа по ключевым военным и военно-промышленным целям противника продолжается.
Что предшествовало?
- 16 августа Генштаб ВСУ сообщил о поражении "Комбината Каменского" в Ростовской области РФ, который производит ракетное топливо для "Ураганов" и "Смерчей"
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