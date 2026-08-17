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Удар по "Комбинату Каменский" в Ростовской области РФ: Два цеха уничтожены, четыре повреждены. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Силы обороны подтвердили уничтожение двух и повреждение еще четырех цехов по производству взрывчатых веществ и пороха на предприятии "Комбинат Каменский" в Каменске-Шахтинском Ростовской области РФ.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Комбинат Каменский" — предприятие российского военно-промышленного комплекса, производящее твердое ракетное топливо для боеприпасов РСЗО "Ураган", "Смерч" и "Торнадо-С", а также для ряда ракетных систем и авиационных средств поражения", — отметили там.

Удар по комбинату
Удар по комбинату
Удар по комбинату

В Генштабе добавили, что работа по ключевым военным и военно-промышленным целям противника продолжается.

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Что предшествовало?

  • 16 августа Генштаб ВСУ сообщил о поражении "Комбината Каменского" в Ростовской области РФ, который производит ракетное топливо для "Ураганов" и "Смерчей"

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Автор: 

Генштаб ВС (8614) Удары по РФ (1182) Ростовская область РФ (25)
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Топ комментарии
+12
******* ! Слава ЗСУ.
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17.08.2026 12:30 Ответить
+7
Розпаковка цехів від ЗСУ.
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17.08.2026 12:41 Ответить
+4
А обвалування цехів - "свіженьке". Ще схили травою не поросли... Значить - комбінат розширяли недавно, вже під час війни...
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17.08.2026 12:38 Ответить

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