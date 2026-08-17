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Удар по "Комбинату Каменский" у Ростовській області РФ: Два цехи знищено, чотири - пошкоджено. СУПУТНИКОВІ ФОТО
Сили оборони підтвердили знищення двох і пошкодження ще чотирьох цехів з виробництва вибухових речовин та порохів на підприємстві "Комбинат Каменский" у Каменську-Шахтинському Ростовської області РФ.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Комбинат Каменский" – підприємство російського військово-промислового комплексу, що виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ "Ураган", "Смерч" і "Торнадо-С", а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження", - зазначили там.
У Генштабі додали, що робота по ключових військових та воєнно-промислових цілях противника триває.
Що передувало?
- 16 серпня Генштаб ЗСУ повідомив про ураження "Комбинату Каменский" у Ростовській області РФ, який виробляє ракетне паливо для "Ураганів" і "Смерчів"
Топ коментарі
+16 Сергій Малецький #623252
показати весь коментар17.08.2026 12:30 Відповісти Посилання
+9 Tema9
показати весь коментар17.08.2026 12:41 Відповісти Посилання
+6 Яр Холодний
показати весь коментар17.08.2026 12:38 Відповісти Посилання
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