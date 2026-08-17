Удар по "Комбинату Каменский" у Ростовській області РФ: Два цехи знищено, чотири - пошкоджено. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Сили оборони підтвердили знищення двох і пошкодження ще чотирьох цехів з виробництва вибухових речовин та порохів на підприємстві "Комбинат Каменский" у Каменську-Шахтинському Ростовської області РФ.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Комбинат Каменский" – підприємство російського військово-промислового комплексу, що виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ "Ураган", "Смерч" і "Торнадо-С", а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження", - зазначили там.







У Генштабі додали, що робота по ключових військових та воєнно-промислових цілях противника триває.

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Що передувало?

16 серпня Генштаб ЗСУ повідомив про ураження "Комбинату Каменский" у Ростовській області РФ, який виробляє ракетне паливо для "Ураганів" і "Смерчів"

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