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Новини Удари по заводах у РФ
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Удар по "Комбинату Каменский" у Ростовській області РФ: Два цехи знищено, чотири - пошкоджено. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Сили оборони підтвердили знищення двох і пошкодження ще чотирьох цехів з виробництва вибухових речовин та порохів на підприємстві "Комбинат Каменский" у Каменську-Шахтинському Ростовської області РФ.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Комбинат Каменский" – підприємство російського військово-промислового комплексу, що виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ "Ураган", "Смерч" і "Торнадо-С", а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження", - зазначили там.

Удар по комбінату Каменский: що уражено?
Удар по комбінату Каменский: що уражено?
Удар по комбінату Каменский: що уражено?

У Генштабі додали, що робота по ключових військових та воєнно-промислових цілях противника триває.

Також дивіться: Вибухи пролунали у Ростові-на-Дону: горіла АЗС та автомобілі. ВIДЕО

Що передувало?

  • 16 серпня Генштаб ЗСУ повідомив про ураження "Комбинату Каменский" у Ростовській області РФ, який виробляє ракетне паливо для "Ураганів" і "Смерчів"

Також читайте: ЗСУ уразили залізничний міст на Запоріжжі та склади противника на Донеччині, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (8889) Удари по РФ (1230) Ростовська область РФ (25)
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Топ коментарі
+16
******* ! Слава ЗСУ.
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17.08.2026 12:30 Відповісти
+9
Розпаковка цехів від ЗСУ.
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17.08.2026 12:41 Відповісти
+6
А обвалування цехів - "свіженьке". Ще схили травою не поросли... Значить - комбінат розширяли недавно, вже під час війни...
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17.08.2026 12:38 Відповісти

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