В Украине создали учебную версию "Бебрадрона" для тренировки операторов дронов-перехватчиков

Индустрия дронов

Украинская компания BlueBird Tech разработала учебную модификацию беспилотника авиационного типа "Бебрадрон". Новая версия под названием "Бебрадрон-М" предназначена, в частности, для подготовки операторов дронов-перехватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Оборонка" со ссылкой на компанию BlueBird Tech.

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Тренировка на реальной воздушной цели

"Бебрадрон-М" позволяет отрабатывать обнаружение, преследование и перехват беспилотников в условиях, максимально приближенных к боевым.

"Операторы получают возможность обнаруживать, преследовать и перехватывать реальную цель, чтобы получить практический опыт в условиях, приближенных к боевым", — пояснили разработчики.

Беспилотник также может имитировать ложную цель во время тренировок по противодействию воздушной разведке. Для увеличения его радиолокационной заметности на крылья наносят фольгированные материалы. Это позволяет создавать дополнительные сигналы на радарах и моделировать сценарии с большим количеством воздушных целей.

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Чем "Бебрадрон-М" отличается от боевой версии

По конструкции и принципу работы учебная модификация похожа на боевой "Бебрадрон", однако отличается оснащением.

"Бебрадрон-М" не имеет боевой части, однако способен нести до 2 кг полезной нагрузки. Также в нем отсутствуют круиз-контроль и навигационные системы.

Базовая комплектация предусматривает сумеречную камеру, аналоговую видеосвязь, систему управления на частоте 915 МГц и аккумулятор 6S3P.

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Скорость — до 115 км/ч

Крейсерская скорость учебного дрона составляет 70 км/ч, максимальная — до 115 км/ч. Он может находиться в воздухе до 25 минут, имеет радиус действия до 30 км и работает на высотах от 200 до 700 метров.

Управляет аппаратом оператор. Запуск осуществляется с помощью пневмокатапульты, также предусмотрена функция автоматического взлета.

Ранее BlueBird Tech модернизировала базовый беспилотный авиационный комплекс "Бебрадрон", в частности оснастив его поворотным механизмом для мачты и реализовав проволочную связь с наземной станцией управления.

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